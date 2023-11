Chi è Mew di Amici: età, vero nome, origini, fidanzato, Instagram e canzoni

Nella ventitreesima edizione di "Amici" il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tra i volti che hanno catturato fin dall'inizio l'attenzione del pubblico troviamo quello di Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto. Ma coma sappiamo di lei? Le canzoni e la vita privata, l'età e il carattere, le passioni e i social. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Mew, cantante di Amici 23

Valentina Turchetto nasce nel 1999 a Jesolo (provincia di Venezia). Con il nome d'arte di Mew ha conquistato un banco nel programma "Amici di Maria De Filippi", grazie alla sua straordinaria esibizione del singolo "Sangue." Durante le audizioni, la sua performance ha colpito i giudici Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, ottenendo l'approvazione del pubblico e il passaggio alla fase successiva del programma.

La giovane cantautrice ha radici miste: suo padre è italiano, mentre sua madre è di origine tedesca. Ha trascorso parte della sua infanzia lavorando nel negozio di famiglia, specializzato nella vendita di prodotti legati al mondo dei Pokémon, un cartone animato che le sta particolarmente a cuore. Ed è proprio da questo universo che ha tratto ispirazione per il suo nome d'arte, "Mew," che è uno dei personaggi principali della serie. Come il Pokémon Mew, Valentina è una ragazza timida e riservata, ma quando si esibisce, dimostra una straordinaria forza e determinazione.

In precedenza, Mew aveva partecipato alle audizioni di "X Factor" nel 2019, esibendosi con il brano "La birra calda." Sebbene non avesse avuto successo in quella circostanza, ora sta cercando di realizzare il suo sogno musicale ad "Amici." Al momento, ha pubblicato due singoli ufficiali, "Sangue" e "NS1Q," che hanno iniziato a riscuotere successo su piattaforme di streaming come Spotify. "Sangue" è una canzone ispirata da una relazione tossica che ha vissuto. Nonostante sia ancora agli inizi della sua carriera, Mew sta attirando l'attenzione del pubblico, come dimostrato dall'aumento rapido dei commenti e dei follower sul suo profilo Instagram.

La vita privata di Mew è un po' misteriosa, ma ha condiviso alcune informazioni sulla sua personalità. È una persona emotiva che scrive canzoni quando è triste. Tuttavia, al momento, non abbiamo dettagli sulla sua situazione sentimentale. Alcune curiosità su Mew includono il fatto che ha lavorato come gelataia nel negozio di famiglia, ha molti tatuaggi sparsi per il corpo ed è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram e TikTok.

Quanto alla vita sentimentale, Mew sarebbe fidanzata con Davide Tonelli, ragazzo lasciato fuori dalla Casa. È stato proprio lui a ufficializzare la relazione con un post sui social. In quegli stessi giorni però, la cantante appariva vicina al collega Matthew.

Mew è ora parte della nuova classe di "Amici" del 2023 e ha la possibilità di lavorare con due famose insegnanti del programma, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che si sono entrambe dimostrate interessate al suo talento, che rappresenta il desiderio di portare nello show il suo stile dark-pop. A consegnarle una maglia per le puntate pomeridiane del talent è stata Angelina Mango, forse la star per eccellenza della precedente edizione: un segno del destino?

