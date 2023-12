Chi è Nicolas Maupas, Simone di "Un Professore": età, film, fidanzata, genitori, Instagram

L'attore Nicolas Maupas è emerso, nel corso degli ultimi anni, come una figura infaticabile e poliedrica sul piccolo schermo: da "Mare fuori" a "Un professore", fino a "Noi siamo leggenda"; senza contare le esperienze cinematografiche. Il suo percorso lo proietta verso un luminoso futuro: nel frattempo conosciamolo meglio, tra impegni professionali e vita privata.



Età, origini, famiglia

Nicolas Maupas nasce s a Milano il 29 ottobre 1998 a Milano da una madre milanese di origini siciliane e un padre francese che ha scelto Milano come sua dimora negli anni Settanta. La sua infanzia si svolge a Magenta, dove la madre, giornalista, e il padre, grafico pubblicitario favoriscono la predilezione per la recitazione del ragazzo, una passione che germoglia durante un periodo delicato in cui sua madre si ammala. Da bambino è piuttosto introverso ed è vittima di alcuni episodi di bullismo. Costretto a rimanere al suo fianco, si avvicina al mondo del cinema, scoprendo una vocazione che diventerà il filo conduttore della sua vita.

Dalla scuola di recitazione a Mare fuori

La formazione artistica di Nicolas Maupas prende avvio nel 2017, quando si iscrive all'Accademia 09 di Milano, dove studia sia recitazione che doppiaggio: un'esperienza formativa che prepara il terreno per la sua brillante carriera. Il 2020 segna la svolta con la partecipazione alla serie televisiva "Mare fuori", in cui incarna il ruolo di Filippo Ferrari, detto O’chiattillo, un personaggio che diventa un volto ricorrente della fiction Rai e regala a Nicolas una fama improvvisa.

Da Un professore al grande schermo

L'anno successivo, il 2021, si rivela altrettanto proficuo. Nicolas assume ruoli di spicco nelle serie "Nudes" (realizzata per il web) e "Un professore", con quest'ultima che gli regala un premio Uzeta Award per il suo ruolo di Simone Balestra (figlio del protagonista Dante, interpretato da Alessandro Gassmann. La sua versatilità e il suo talento lo conducono al debutto cinematografico nel 2022 con "Sotto il sole di Amalfi", conquistando la Mostra del Cinema di Venezia con il Next Generation Award come miglior attore rivelazione.

La consacrazione

La carriera di Nicolas si arricchisce ulteriormente nel 2022, con partecipazioni in progetti televisivi come "Sopravvissuti" e "Odio il Natale”. Il 2023 è caratterizzato dalla partecipazione al film "La bella estate", diretto da Laura Luchetti, e alla serie televisiva "Noi siamo leggenda", in onda su Rai 2, dove nel ruolo di Jean conferma la sua presenza costante nelle produzioni di successo. In arrivo nel 2024, il progetto internazionale "Il Conte di Montecristo" in formato serie televisiva, diretta da Bille August e con un cast internazionale, testimonia la sua crescita: condivide il set con attori come Jeremy Irons, Sam Claflin e Lino Guanciale.

Vita privata e fidanzata

La vita privata di Nicolas, oltre al suo talento artistico, cattura l'attenzione del pubblico. La sua relazione più significativa è stata quella con Ludovica Coscioni, attrice di "Tu non dirlo al mio capo". Nel 2021 si è poi pubblicamente dichiarato single. Nel 2023 circolano delle voci su un possibile legame con Valentina Romani, tra le co-protagoniste in "Mare fuori": l’attore, però, smentisce le indiscrezioni aggiungendo che si tratta, semplicemente, di un’amica.

Passioni e social

Oggi Nicolas Maupas vive a Roma. Diplomato al liceo linguistico, è poliglotta, capace di esprimersi in italiano, francese e inglese; ed è anche un appassionato di nuoto e pianoforte. La sua presenza sui social media, con un profilo Instagram seguito da quasi un milione di fan, evidenzia la sua crescente popolarità. Attivo anche su Twitter, coinvolge i suoi seguaci nelle avventure televisive che lo vedono protagonista. In proiezione futura, Nicolas ammette che gli piacerebbe fare anche il regista.

