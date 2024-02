Chi è Raffaella, corteggiatice di Brando: età, vita privata, lavoro, Uomini e Donne, Instagram

Il trono di Brando Ephrikian sta per concludersi. Il suo percorso a "Uomini e donne" è iniziato subito dopo l'estate e tra baci e uscite repentine dallo studio delle sue corteggiatrici, il cerchio si è stretto su Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, due ragazze molto diverse tra loro, ma che hanno saputo catturare l'interesse del tronista.

Chi è Raffaella Scuotto, corteggiatrice di Uomini e donne

Raffaella Scuotto, ha 25 anni, è una napoletana verace, vive con la famiglia a Quarto in provincia di Napoli. Lavora per un noto brand di intimo e lingerie e in passato è stata visual merchandiser, commessa e hostess di bordo. Il suo sogno nel cassetto è di aprire una nursery per bambini o comunque di lavorare nel mondo della moda per bambini o nel mondo farmasanitario per bebè.

Ha dei tatuaggi: una luna ed un fiore sul petto, una scritta sul collo ed uno sulla coscia.

Famiglia

È molto legata alla mamma Angela e ai fratelli, adora il mare ed è di buona forchetta: ama follemente la pasta e ceci. Ha un gattino di nome Leone, come il suo segno zodiacale.

Vita privata

In amore, ha raccontato di aver avuto una storia durata quasi un anno e teminata nel febbraio 2023. È solita portare un velo di trucco e non può fare a meno del gloss anche se non si separa mai nemmeno dal mascara.

Instagram

Il suo profilo Instagram @raffaellascuotto, è privato e conta oltre 38.000 followers.

Nel corso della prima esterna con Brando si è definita "arrogante". Tra i due si è innescata subito una bella intesa pur non essendo il prototipo di donna del tronista. Dopo qualche esterna Brando ha deciso di eliminarla, tra lo scontento del pubblico, il tronista è quindi tornato sui suoi passi e l'ha richiamata. Da lì sono iniziate una serie di dinamiche che l'hanno portata oggi ad essere una delle prescelte all'uscita di coppia dallo studio.