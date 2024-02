Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli, protagonista di "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia"

Nel giro di pochi anni il giovane attore Riccardo De Rinaldis Santorelli ha partecipato a diverse fiction di successo. Il suo 2024 inizia con il botto: già nel cast della miniserie "La lunga notte - La caduta dell Duce", lo vediamo il 12 e il 13 febbraio, in prima serata su Rai 1, con "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia", dove veste i panni del protagonista. Un inizio di carriera molto promettente per l'attore. Leggiamo qualcosa in più su di lui, dalle sue esperienze professionali alla sfera privata.

Età, origini, primi lavori

Riccardo De Rinaldis Santorelli, giovane e promettente attore, è nato il 31 marzo 1999 a Pavia. Ha trascorso la sua adolescenza frequentando il liceo scientifico Olivelli nella sua città natale, senza avere inizialmente in mente una carriera nel mondo della recitazione; anche se, già da giovanissimo, aveva girato degli spot pubblicitari (come quello della Kinder o quello del pongo). Tuttavia, il destino ha portato Riccardo a intraprendere questo percorso, che lo ha visto trasferirsi a Roma, epicentro dell'industria dell'intrattenimento in Italia.

La televisione e il cinema

Riccardo ha mosso i primi passi nel mondo della televisione nel 2018, a 19 anni, conquistando il ruolo di Luca Molinari nella miniserie "Non mentire", con Alessandro Preziosi e Greta Scarano e trasmessa su Canale 5. Il suo debutto è stato solo l'inizio di una serie di ruoli significativi poi interprerati. In una manciata di anni lo abbiamo visto in"Luce dei tuoi occhi" con Anna Valle, "Don Matteo" e "Vivere non è un gioco da ragazzi". In particolar modo quest'ultima serie lo ha visto ricoprire un importante ruolo da protagonista: quello di Lele un bravo ragazzo, diciottenne di Bologna che si ritroverà, da un momento all'altro, in una drammatica vicenda che coinvolgerà inevitabilmente anche i suoi genitori (interpretati da Stefano Fresi e Nicole Grimaudo).

Oltre alla televisione, Riccardo ha intrapreso anche la sua avventura cinematografica, recitando, nel 2023, nel thriller "Headshot" e in una produzione olandese dal titolo "Klem - Maniere olandesi". Anche appassionato di musica, l'attore ha un sogno nel cassetto davvero speciale: quello di poter recitare, un giorno in un musical a Broadway.

Da "La lunga notte" a "Mameli"

Il 2024 di Riccardo De Rinaldis Santorelli comincia con il piede giusto: prima lo vediamo nel cast della miniserie "La lunga notte - La caduta dell Duce": qui interpreta il personaggio di finzione Italo Niccolai che, figlio di un gerarca nazista, dovrà scegliere tra l'amore di Beatrice e la lotta al fascismo.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio va in onda la miniserie "Mameli. L'uomo che che sognò l'Italia", dove l'attore veste i panni del protagonista. La serie narra la vita di Goffredo Mameli, figura fondamentale del Risorgimento italiano, rappresenta per Riccardo un'opportunità unica per mettere in mostra il suo talento e trasmettere un messaggio di unità e speranza, soprattutto ai giovani. Un progetto che si propone di raccontare la storia di Mameli e dei giovani patrioti che hanno lottato per l'indipendenza italiana, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente su uno dei momenti cruciali della storia del Paese.

La vita privata e la storia con Jenny De Nucci

Successi professionali a parte, la vita privata di Riccardo De Rinaldis Santorelli ha suscitato interesse mediatico, soprattutto per la sua relazione passata con Jenny De Nucci, una delle star del docu-reality di Rai 2 "Il Collegio", nonché influencer e attrice. Il loro legame, nato sul set di "Don Matteo 12", è durato circa un anno, per poi giungere alla sua conclusione nel 2020. Da allora, Riccardo ha preferito mantenere riservate le questioni del cuore, mantenendo la sua vita personale al di fuori dei riflettori.

Nonostante il suo impegno nell'ambito dello spettacolo, De Rinaldis dimostra una sensibilità e un interesse per le questioni sociali e ambientali. La sua partecipazione a progetti artistici è accompagnata da un forte senso di responsabilità nei confronti dei giovani e dei diritti degli artisti, spingendolo a utilizzare la sua piattaforma per promuovere il cambiamento sociale e ambientale.

Instagram

Riccardo De Rinaldis Santorelli ha un profilo Instagram ufficiale dove condivide con i suoi follower post inerenti alla sua professione di attore, ma anche scatti tratti da shooting fotografici, selfie e momenti di vita quotidiana.



Stasera e domani in TV