Chi è Roberto Poletti: età, origini, il libro su Salvini, il marito

In un cast di giurati ancora una volta invariato, la diciottesima edizione di "Ballando con le stelle", in partenza sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci, presenta una novità nel team dei "tribuni del popolo": la presenza del giornalista Roberto Poletti. Ma cosa sappiamo di lui? Dalla vita professionale alla sfera privata: leggiamo la sua biografia.

Età, origini, primi lavori

Roberto Poletti nasce a Feltre (provincia di Belluno) il 29 luglio 1971. Quando ha 20 anni ha inizio la sua carriera e collabora al quotidiano L'Indipendente di Vittorio Feltri. Nel 1995 diventa giornalista professionista. Comincia poco dopo a lavorare per Radio 24, il canale radiofonico de Il Sole 24 Ore, per poi passare a Telelombardia: qui si occupa della rassegna stampa e di alcuni programmi d'informazione. Nel frattempo diventa anche direttore di Radio Padania Libera.

Da 7 Gold alla politica

Nel 2004 Poletti condce su 7 Gold il programma "Aria pulita" e fa molto parlare di sè quando imbastisce una sollevazione per bloccare una proposta bipartisan per l'estensione dei rimborsi elettorali alle elezioni suppletive. Lo stesso anno conduce anche "Carta straccia", in onda sulla rete lombarda Antennatre.

Tra il 2006 e il 2018 Roberto Poletti ha una breve ma movimentata esperienza in campo politico: accetta la proposta di candidatura alle elezioni politiche per la Federazione dei Verdi, nonostante le sue idee non combacino con quelle del partito. Dopo essere stato eletto deputato, diventa membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera e della Commissione Esteri. In conflitto con i Verdi, nel 2007 aderisce al gruppo Sinistra Democratica, ma nel febbraio 2008 annuncia in diretta tv la sua decisione di lasciare la Camera dei Deputati.

Mediaset e la biografia su Matteo Salvini

Da alcune inchieste per il quotidiano Libero nasce il libro, scritto a quattro mani con il giornalista Andrea Scaglia, dal titolo "Papponi di Stato". Torna poi a collaborare con Antennatre e per Telelombardia e diventa editorialista di Libero. A partire dal 2012 sbarca su Rete 4, dove viene ospitato da alcuni talk d'attualità ed è l'inviato del programma "Quinta Colonna", con Paolo Del Debbio.

Nel 2015 dirige la televisione dedicata a Milano e Expo dal nome "Milano 2015" e viene pubblicato il suo libro, "Salvini&Salvini - Il Matteo-Pensiero dall'A alla Z", biografia del leader della Lega. Dal 2016 conduce su Radio Lombardia una trasmissione sul meglio e peggio della settimana, dall'emblematico titolo: "Magna Magna - Le porcherie della settimana".

L'esperienza in Rai

A partire dal giugno del 2019 passa alla Rai e inizia a condurre lo storico contenitore "Unomattina", prima nella versione estiva, poi in quella tradizionale, in coppia con Valentina Bisti. Data la sua vicinanza alla Lega, da parte del Partito Democratico emergono dissensi per la sua nomina; ma la sua conduzione fa parlare anche quando, durante la prima metà del 2020, con l'emergenza Coronavirus, lascia Roma per condurre "Unomattina" dagli studi di Milano, mentre la Bisti rimane in quelli di Roma.

Dalla stagione televisiva 2020-2021 Roberto Poletti diventa autore, inviato e ospite de "La vita in diretta", programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano- In quel periodo comincia a collaborare con Isoradio Rai, dove conduce i programmi "Siriparte" e "I Senza Notte, la destinazione dei sogni", quest'ultimo in onda tutte le sere nella fascia oraria 22.00-23.00 Dal 2021 è inoltre ospite fisso del talk di Rete 4 "Zona bianca", condotto da Giuseppe Brindisi.

Ballando con le stelle

A partire dal 21 ottobre 2023 vediamo Roberto Poletti a "Ballando con le stelle", show del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il giornalista veste per l'occasione panni per lui inediti: non è uno dei nuovi giuratì nè un concorrente/ballerino, bensì uno dei "tribuni del popolo", una sorta di contro-giuria popolare formata anche da Rossella Erra e dagli ex maestri di danza del programma Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Vita privata e marito

Roberto Poletti è una persona molto riservata: non ha profili ufficiali social né ama parlare della sua vita privata. Se a lungo sono state del tutto sconosciuti dettagli sulla sua sfera sentimentale, nel febbraio del 2023 Dagospia diffonde una notizia a sorpresa: a ottobre 2022 il giornalista ha sposato a Varese il suo storico compagno - di circa 19 anni più giovane - Francesco Naccari. Le indiscrezioni dicono che Poletti avrebbe messo il veto ad amici e parenti di scattare foto (e di parlarne sui social). Nonostante ciò, pur con qualche mese di ritardo, la notizia si è ugualmente diffusa.