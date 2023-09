Chi è Rosa Diletta Rossi, protagonista di Maria Corleone

Mercoledì 13 settembre 2023 Canale 5 trasmette la prima puntata (di quattro) della nuova serie tv "Maria Corleone". In un cast ricco di volti, e relativi personaggi, spicca nel ruolo di protagonista assoluta Rosa Diletta Rossi. Già nota al grande pubblico per essere la figlia di Claudio Amendola nella fiction "Nero a metà", la Rossi vanta una ricca carriera e un promettente futuro. Conosciamola meglio.

Età, origini, studi

Rosa Diletta Rossi nasce a Roma il 18 ottobre del 1988 da una famiglia originaria di Lucera (provincia di Foggia). Tra le maggiori passioni di gioventù c'è quella per la recitazione. A sedici anni comincia a lavorare con il regista Carlo Emilio Lerici, per cui recita nell’opera teatrale “Dio” di Woody Allen. Successivamente, entra a far parte della Piccola Compagnia Piero Gabrielli di Roberto Gandini. Il suo curriculum si arricchisce di nuovi studi, come quelli alla Scuola di perfezionamento attori di Torino.

Lavoro e carriera

Nel 2010 Rosa Diletta Rossi debutta in televisione, recitando nella miniserie di Ricky Tognazzi “Mia Madre”, nel ruolo di Lucia, la figlia della coppia protagonista composta da Bianca Guaccero e Marco Cocci. Seguono a stretto giro piccoli ruoli nelle fiction di successo “Don Matteo 8” e “Squadra antimafia 4 - Palermo oggi”. Nel 2013 è nel cast della seconda stagione di "Che Dio ci aiuti" e la vediamo, inoltre, in "Sorelle", dove recita al fianco di Anna Valle e Giorgio Marchesi. Altro ruolo degno di nota è quello della serie televisiva “Suburra”, dove interpreta Alice, seconda moglie del politico Amedeo Cinaglia.

A partire dal 2018 è nel cast di protagonisti della serie tv di Rai 1 "Nero a metà", dove interpreta Alba Guerrieri, figlia di Carlo (Claudio Amendola).

Diversi sono anche i film interpretati da Rosa Diletta Rossi. Nel 2012 fa il suo esordio nel lungometraggio con “Maìn - La casa della felicità” di Simone Spada. Tra gli altri film a cui ha preso parte menzioniamo “Pasolini” di Abel Ferrara (2014); “Fortunata” di Sergio Castellitto (2017); "La profezia dell’armadillo” (2018), tratto dal graphic novel di Zerocalcare; "Belli ciao" (2022) di Gennaro Nunziante, con Pio e Amedeo; "Hill of Vision" (2022) di Roberto Faenza.

Maria Corleone

A partire dal 13 settembre 2023 Canale 5 trasmette, in quattro prime serate, la fiction "Maria Corleone" nella quale Rosa Diletta Rossi veste i panni di protagonista assoluta.

Vita privata e Instagram

Rosa Diletta Rossi è un'attrice molto riservata e non sono noti molti particolari sulla sua vita privata. Spulciando il suo profilo ufficiale di Instagram non emergono frequentazioni di carattere sentimentale: sui social posta prevalentemente materiale inerente alla sua attività da attrice e foto dei suoi viaggi. Risulta inoltre essere appassionata di arrampicata (su Instagram si definisce "Actress/climber"), vela, arrampicata ed equitazione.