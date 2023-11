Chi è Ruben Bondì di "Cucina in balcone con Ruben": età, origini, fidanzata, dove abita, Instagram

Ruben Bondì è diventato celebre sul web durante la pandemia per Covid-19 quando, durante il lockdown, ha inaugurato un piccolo e personale forma culinario "dal balcone". Nel frattempo ha maturato diverse esperienze gastronomiche ma da martedì 28 novembre 2023 corona uno dei suoi sogni: quello di condurre un programma televisivo tutto suo, intitolato "Cucina in balcone con Ruben". L'appuntamento è su Food Network a partire dalle 20.40. Ma cosa sappiamo di lui? Dalla professione alla vita privata: leggiamo qualche curiosità.

Chi è Ruben Bondì

Ruben Bondi, nato a Roma il 2 luglio 1997, si è affermato come uno dei giovani talenti della cucina italiana, conquistando il cuore di un vasto pubblico grazie alla sua presenza sui social media. Ha frequentato l'Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti a Roma, ma ha ereditato la passione per la cucina dalla nonna, specializzandosi soprattutto nella cucina kosher e giudaico-romanesca.

Il suo percorso formativo include esperienze di stage in rinomati ristoranti della capitale, come l'Osteria Le Coq dello chef stellato Roberto Franzin e il ristorante stellato Il Pagliaccio. La svolta nella sua carriera è arrivata durante la quarantena, quando ha deciso di sfidare la sorellina a chi avesse ottenuto più follower sui social, cucinando sul balcone con un fornelletto da campeggio e una padella. Interrogando i vicini su cosa desiderassero mangiare, ha catturato l'attenzione di un pubblico sempre più ampio.

Dopo un breve periodo in un lussuoso ristorante a Londra, ha avviato la sua carriera da Personal Chef. Oltre ad essere un volto noto grazie al programma "Detto Fatto", andato in onda su Rai 2, ha raggiunto la celebrità grazie ai suoi video di cucina sul balcone durante la quarantena. La sua cucina giudaico-romanesca ha catturato l'attenzione del web, e Ruben è diventato uno dei food blogger più amati e apprezzati in Italia. Il suo sorriso contagioso e la sua parlata romana hanno contribuito a rendere i suoi video popolari, e la sua presenza sui social conta milioni di follower su diverse piattaforme.

Recentemente, Ruben Bondi ha pubblicato il suo primo libro di ricette, "Cucina con Ruben", un mix unico di cucina kosher e elementi gourmet. Il libro si struttura in tre parti: la cucina tradizionale, quella orientale e tripolina, e infine quella gourmet. Oltre a condividere ricette, il libro funge anche da autobiografia, offrendo uno sguardo più profondo sulla vita e le passioni di Ruben.

Il successo di Ruben si è trasferito dal mondo digitale a quello televisivo, con il suo programma "Cucina in balcone con Ruben", in onda da martedì 28 novembre 2023 su Food Network. Questo giovane chef, con la sua autenticità e la sua cucina semplice, continua a conquistare il pubblico, dimostrando che la passione per la cucina può nascere ovunque, persino su un balcone romano.

Ruben cita Bruno Barbieri come il suo chef di riferimento, mentre il primo libro di cucina che ha letto è di Alessandro Borghese.Ma se diverse curiosità sul suo conto sono state rese note, la sua vita privata rimane in gran parte sconosciuta, e non è chiaro se sia attualmente fidanzato.

Ruben Bondi è molto attivo su Instagram: il suo profilo ufficiale è ricco di foto e video a tema prettamente culinario. Ricette, volti di gente comune e qualche guest star, dove il balcone che lo ha reso famoso resta un incontrastato luogo di ambientazione.

Stasera e domani in TV