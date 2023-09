Chi l'ha visto?, Aldo cerca padre scomparso: "Voglio essere sicuro di aver fatto il possibile"

A Chi l'ha visto? nuovi casi vengono affrontati da Federica Sciarelli su Rai 3, e tra questi emerge la scomparsa di un uomo di 67 anni, Romolo De Angelis, il cui figlio, Aldo, entra nello studio del programma insieme all'avvocatessa Elisabetta Gentile per fare un appello a tutto il pubblico da casa, nella speranza di porre fine a un dolore che lo attanaglia dal 9 luglio scorso. L'unica cosa che vorrebbe scoprire è se sta bene, se è ancora in vita. Al momento però, nonostante le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e tutte le autorità siano a lavoro sin dall'inizio, dell'uomo non vi è alcuna traccia.

Cosa è successo il 9 luglio

Il 9 luglio 2023 il padre di Aldo si trova in una struttura a Tivoli, ma intorno alle 20:30 riceve una chiamata dalla Casa di Cura,: l'uomo non è tornato. Di solito il rientro è previsto per le 18, perché a quell’ora viene servita la cena agli ospiti. Il figlio chiama subito il suo amico Giorgio per andare a cercarlo prima in struttura, che trovano chiusa, e poi in montagna. La prima chiamata a cui risponde il papà avviene proprio alle 22 di sera, occasione in cui quest'ultimo dice ad Aldo di essere caduto e di aver perso i sensi. Così inizia una ricerca ancora in atto. Quella notte Aldo tiene il padre al telefono per sostenerlo, per non lasciarlo da solo con la sua paura, almeno fino a quando il telefono non si scarica e spegne. In seguito interviene l’avvocatessa, in studio per dare manforte al suo cliente, a favore delle autorità coinvolte: "Hanno lavorato giorno e notte per trovarlo, tutti erano distrutti perché non riuscivano a trovarlo". Stando alle parole del figlio, il telefono dell'uomo si spegne dopo la seconda chiamata delle forze dell'ordine, pronte a stabilire dove potesse trovarsi Romolo De Angelis in quel momento, ma il raggio d’azione era troppo ampio. La Sciarelli aggiunge: "O si è nascosto nel bosco, o si è spostato dal luogo".

L'appello

È Aldo, un po' agitato perché parlare di certe questioni in diretta non è affatto facile, a chiedere l'aiuto del pubblico: "Siamo qui apposta per fare un appello: se qualcuno lo vede... Era vestito con un calzoncino e una maglietta bianca o beige. Aiutatemi a trovarlo, qualsiasi cosa sarà utile... anche solo per capire la ragione di ciò. Stanno facile il possibile ma lì non c'è, non si capisce cosa sia successo. Il portafoglio l'abbiamo trovato in struttura. Potrebbe avere con sé un bastone, occhiali, un cappellino". Attualmente le autorità non riescono a spiegare il fatto che non sia stato trovato nulla, nemmeno un cappello. Non c’è traccia di lui, nonostante facesse sempre lo stesso percorso. L’avvocato interviene: "Aldo dice: “Io spero di trovarlo vivo, o almeno sapere che fine abbia fatto. Lui vuole fare tutto il possibile per ritrovarlo. Per questo siamo qui, per cercare di mantenere vivo l’interesse e sapere di aver fatto tutto per il padre".