Chi l'ha visto?, Alessandra Ollari scomparsa: l'appello di Ermete commuove

A Chi l'ha visto? Federica Sciarelli ripercorre la storia di Alessandra Ollari, scomparsa il 29 giugno scorso dalla casa dove viveva con il suo compagno, Ermete Piroli. I due stanno insieme da 15 anni, erano felici e bastavano a sé stessi, fino a quando qualcosa non è cambiato nella vita della donna, forse per un investimento sbagliato o per qualcuno che si è approfittato di lei.

Cosa sappiamo

Durante la puntata del 27 settembre sentiamo Ermete, il fidanzato di Alessandra, raccontare cosa è accaduto: “Io ero a casa. Ci siamo messi d'accordo per andare a fare la spesa e alla fine ha deciso di andare lei al supermercato. Quel giorno ho fatto delle commissioni di qua e di là. Mi sono fermato su una panchina, volevo vedere un amico ma non c’era. Penso di avere dipinto o scritto, ma non ricordo bene cosa fosse successo”. L'uomo esce alle 13:00 circa e quando rientra, intorno alle 18:30, non c’è più: "All'inizio non mi sono allarmato. Alle 19:30 mi sono detto: 'Arriverà', poi alle 20:00 ho iniziato a chiamarla ma il telefono era spento. Allora verso le 20:30 sono andato al supermercato dove di solito andavamo a fare la spesa". Intorno alle 22:00 di sera chiama i carabinieri di Calestano, il piccolo paese vicino a Parma dove la donna è nata e dove vivono le cugine Rossella e Franca. Un Passato difficile - prima la malattia del padre, poi quella della madre - la porta ad allontanarsi dal suo paese di origine per trasferirsi a Parma con il compagno, di cui non aveva mai parlato a nessuno: né alle amiche né alle cugine. Sembra, tra l'altro, che si fosse allontanata dal suo mondo quando ha conosciuto Ermete, il quale ricorda di aver visto solo la madre di Alessandra, anche lei ignara che quest'ultimo fosse il fidanzato della figlia.

In merito al fatto di essere tenuto nascosto alle persone più vicine alla compagna, Ermete dichiara: “Mi arrabbiavo molto per questo fatto, ma quando si è innamorati tutto il resto passa in secondo piano”. Secondo un'amica di Alessandra, la donna aveva un problema, ma non voleva essere di peso a nessuno e per questo non raccontava i dettagli. Sempre questa persona, di cui non conosciamo il nome perché preferisce restare anonima, pensa che Alessandra avesse fatto un investimento sbagliato. Un anno e mezzo fa tutto diventa più cupo per la donna, e la sua fragilità dirompente porta Ermete a scoprire che la compagna, in realtà, è molto più che benestante. “Non sono rimasto con lei per interesse, altrimenti l’avrei subito sposata”. Dallo studio il presidente dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile, commenta: “Lei stava abbastanza bene. Ermete è l’unico testimone della quotidianità di Alessandra. Visto che andava spesso all’Esselunga di Parma, è importante capire se qualcuno l’ha vista nel quartiere quel giorno”.

L'appello di Ermete

Nell'arco di quell'anno e mezzo - racconta Ermete Piroli - la donna faceva molta fatica a uscire di casa: “Le prime volte che è andata a fare la spesa l’ho pedinata per capire se lei ce la potesse fare e riuscisse a portare la spesa, era dimagrita molto. Dalle indagini non salta fuori nulla”. All’ingresso della loro abitazione, l'uomo posiziona una scatola delle scarpe per essere sicuro di accorgersi della presenza di lei nel caso tornasse a casa. Non solo, perché nel soggiorno lascia anche due biglietti in cui c'è scritto quanto la ama. La speranza in lui è sempre viva. Tornerà? Intanto a Chi l'ha visto? il compagno fa un appello commovente: “Ciao Ale, solo noi sappiamo il nostro cammino insieme, il buio che abbiamo attraversato, tutti gli ostacoli che abbiamo superato. Non ho mai smesso di cercarti. Non so cosa sia successo, ma ti prego, manda un segnale a Chi l’ha visto o alle forze dell’ordine, perché qui c’è da impazzire".