Chi l’ha visto? Alessio Vinci, decodificato il messaggio segreto lasciato dallo studente trovato morto a Parigi

La trasmissione di Federica Sciarelli torna a scavare nella storia della misteriosa morte di Alessio Vinci lo studente italiano trovato morto a Parigi nel 2019. Un caso archiviato come suicidio da parte della polizia francese che ne ha rinvenuto il corpo in un cantiere ai piedi di una gru e sulla cui archiviazione il 10 ottobre deciderà la giustizia italiana.

Chi l'ha visto? ripercorre l'intricata storia prima di raccontare le novità emerse negli ultimi mesi. Nella stanza dell’albergo dove il ragazzo alloggiava è stato ritrovato un biglietto d’addio ma anche un messaggio molto più misterioso, scritto chiaramente in codice. Alessio Vinci era un ragazzo con abilità matematiche non comuni e il messaggio è risultato sin da subito un elemento fondamentale per risolvere il rebus della morte dello studente. Il messaggio è: “E.T.P. je sais CAM 381ASLCM”, ed è accompagnato da un biglietto con l’invito di mostrarlo a tutti. La prima parte del messaggio, E.T.P. è stata ritrovata incisa anche sotto la scrivania della casa di Torino dove Alessio si era trasferito per studiare al Politecnico.

Il messaggio in codice, è solo uno degli elementi di misteri di questa morte. Alessio, cresciuto con il nonno, non aveva detto a nessuno, neanche a lui che sarebbe andato a Parigi. In hotel aveva dato un indirizzo falso. Inoltre poco prima di partire aveva simulato una grande vincita di 150000€.

Il nonno di Alessio è morto qualche mese fa e la ricerca della verità viene ora portata avanti dalla sua avvocata.

La trasmissione di Federica Sciarelli mostra i video delle telecamere dell’albergo che riprende il ragazzo in corridoio, la prima volta con uno zaino e poi senza. Il ragazzo va a cena, eppure dalle analisi al suo pc viene fuori che in quel momento il pc è acceso ed è su Youtube. La telecamera fa vedere che la porta si apre due volte dall’interno, l’ultima volta che la telecamera registra l’uscita dalla camera di Alessio risale alle tre di mattina, poi verrà ritrovato cadavere la mattina dopo.

Lo zaino con cui Alessio è arrivato all’hotel non è lo stesso consegnato alla famiglia dalle autorità francesi. Un particolare veramente strano, uno dei tanti.

Tornando all’enigma del messaggio cifrato, la trasmissione di Federica Sciarelli è in grado di dare finalmente, dopo tre anni di tentativi, una spiegazione. Secondo l’avvocata Sara Dettori, la soluzione è nella geolocalizzazione del pc, un eliporto extralusso, vicino alla banca di cui era la ricevuta che il ragazzo aveva mostrato al nonno dicendo di aver vinto 150000€, una ricevuta finta, creata da lui stesso al pc. L’avvocata ipotizza che Alessio abbia ricevuto una somma di denaro grande e che non avrebbe potuto giustificarla al nonno.

L’ultimo messaggio inviato da Alessio Vinci è rivolto a un amico: “Digli che quello che gli detto da mesi a questa parte sono tutte c….te. […] Digli che questa volta non tornerò”.

Il servizio poi mette in evidenza le ricerche di un biglietto per Las Vegas, una strana spesa per un giacca nuova molto costosa e poi un’incongruenza annotata nei verbali della polizia francese che appunta “Non siamo in grado di spiegare queste ferite”, il 10 ottobre la procura italiana deciderà se archiviare il caso (l’ipotesi è istigazione al suicidio).