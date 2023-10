"Chi l'ha visto?", le anticipazioni e i casi di questa sera

Oggi, 11 ottobre 2023, dalle 21.20, Rai 3 trasmette una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", il programma che da tanti anni racconta storie di persone scomparse o in difficoltà. Federica Sciarelli approfondisce questa sera i casi della piccola Kata, di Alessandra Ollari e di Pierina Paganelli.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni dell'11 ottobre

La nuova puntata del longevo programma di Rai 3 torna sul caso della piccola Kata. A quattro mesi dalla misteriosa scomparsa della bambina, torna a parlare sua madre che, disperata, fa un appello e continua a sperare e credere che la piccola possa essere presto ritrovata. Notizie recenti dicono che ci sarebbe la possibilità che una donna abbia assistito al momento del presunto rapimento. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli propone per l'occasione immagini e testimonianze inediet, nonché aggiornamenti in tempo reale su questa e altre vicende in attesa di una risoluzione.

"Chi l'ha visto?" torna poi a parlare della scomparsa, avvenuta lo scorso giugno, di Alessandra Ollari, una donna benestante che conduceva una vita tranquilla a Parma con il suo compagno Ermete. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista al programma di Rai 3, che ha fruttato una telefonata alla redazione del programma di una tale Melania, che accusa lo stesso Ermete di essere un "predatore sessuale". In passato l'uomo fu accusato e poi condannato per molestie su una ragazza disabile, ma lui si difende definendolo “Un errore giudiziario che mi ha sconvolto la vita”. Qual è la verità?

Per finire, in diretta da Rimini, verrà discussa la tragica morte di Pierina Paganelli. Il figlio della vittima è stato investito oppure ha subito una brutale aggressione? Finito in come e in ospedale per mesi fu vittima della stessa persona responsabile dell'omicidio di Pierina?

La redazione di "Chi l'ha visto?" è sempre aperta ai telespettatori, concedendo loro l'opportunità di rivolgere appelli, segnalazioni, richieste d'aiuto riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (11 ottobre 2023)

La nuova puntata stagionale di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì, 11 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.