Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

A due anni dalla sua scomparsa, "Chi l'ha visto?" torna a parlare di Liliana Resinovich, la donna pensionata di 63 anni residente a Trieste, cha ha vissuto una vita tranquilla fino alla sua improvvisa scomparsa, datata 14 dicembre 2021 e al successivo ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Secondo i consulenti della Procura di Trieste, la donna avrebbe compiuto suicidio. La causa del decesso è stata identificata come soffocamento, escludendo l'ipotesi di omicidio, poiché non sono stati riscontrati segni di collutazione sul corpo. Nella mattina della sua scomparsa, Liliana Resinovich aveva un appuntamento con un amico di lunga data, Claudio Sterpin, 82 anni. Sembra che tra i due ci fosse una relazione, suggerendo la presenza di un legame extraconiugale. Nonostante l'archiviazione del caso da parte della Procura, permangono ancora molti interrogativi su cosa abbia fatto Liliana nei 19 giorni trascorsi tra la sua scomparsa e la morte. La causa della sua morte per asfissia solleva dubbi sulla possibilità che abbia agito da sola. Restano quindi irrisolti diversi misteri nonostante la chiusura ufficiale del caso. Sebastiano Visentin, marito della donna, continua ad escludere l'ipotesi suicidio. Il Gip ha intanto deciso nuovi accertamenti sul corpo e sui movimenti delle persone a lei vicine. In diretta con Federica Sciarelli due parenti della donna: il fratello Sergio e la cugina Silvia.

Nella puntata di questa sera vi, un'attenzione particolare viene dedicata anche al mistero del caso Verano: si indaga sulla possibile connessione tra l'individuo alla ricerca della sua anima gemella tra le donne decedute e colui che ha perpetrato il furto della tomba della giovane Ketty Skerl. Sussiste la possibilità che entrambi siano la stessa persona?

Come sempre, il team di "Chi l'ha visto?" esamina appelli, richieste di assistenza e segnalazioni riguardanti persone in situazioni difficili.

