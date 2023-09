"Chi l'ha visto?", da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Va in onda a partire da oggi,mercoledì 13 settembre, dalle 21.20 su Rai 3, la nuova edizione di "Chi l'ha visto?", uno dei programmi più longevi della nostra televisione. Gli ospiti di Federica Sciarelli sono la madre di Elisa Claps e il fratello di Maria Chindamo. Previsti aggiornamenti sulla sparizione della piccola Kata.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 13 settembre

In questi giorni il celebre caso Claps è tornato a monopolizzare l'attenzione mediatica. A 30 anni dall'omicidio di Elisa Claps, all'epoca 16enne, e a 13 anni dal ritrovamento del cadavere, che inchiodò definitivamente l'assassino Daniele Restivo, reo nel frattempo anche dell'omicidio di Heather Barnett, in Inghilterra, ha fatto discutere la riapertura della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, quella in cui fu occultato (e ritrovato) il suo cadavere. Federica Sciarelli ospita questa sera Filomena, madre di Elisa, e dà voce ai cittadini lucani.

"Chi l'ha visto?" si occupa poi del caso della piccola Kata, scomparsa a Firenze lo scorso giugno, mettendo in risalto la modalità con la quale sarebbe stata portata via dall'hotel fiorentino occupato, dove soggiornava con la famiglia: in tale circostanza è stata messa in un borsone o in un trolley? La procura fiorentina indaga cinque persone, tra cui lo zio materno e lo zio paterno della piccola, più una donna e due uomini proprietari dei due trolley e del borsone, elementi sui quali indaga la polizia scientifica.

Si parla inoltre di Maria Chindamo, la donna rapita e scomparsa nel 2016 a Limbadi (Vibo Valentia). Una vicenda atroce (il suo corpo è stato dato in pasto ai maiali e i resti ossei triturati) che, dopo sette anni, ha portato all' arrestato del probabile assassino. L’inviata e l’operatore del programma di Rai 3 sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, altro ospite della serata.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (13 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 13 settembre 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.