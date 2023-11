Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Al centro del nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?", troviamo la scomparsa dei due ex fidanzati Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, avvenuta sabato scorso a Padova. Entrambi studenti 22enni di ingegneria veneti (lei di Vigonovo, lui di Torreglia), si erano conosciuti proprio durante il loro percorso accademico. La loro storia d'amore è durata circa un anno, fino alla rottura, avvenuta lo scorso agosto. I due continuavano a vedersi di tanto in tanto come amici, e proprio in queste vesti si sono incontrati sabato sera al centro commerciale Nave de Vero di Marghera, dove avrebbe cenato. A Vigonovo avrebbero poi litigato: un residente dichiara di aver sentito le grida della giovane, trattenuta in auto dal suo ex. La vettura si sarebbe auto poi allontanata. Le ricerche delle forze dell’ordine continuano e i familiari hanno escluso la possibilità di una fuga volontaria. Giulia aveva in programma di laurearsi domani, 16 novembre: un traguardo frutto di impegno in un periodo doloroso (la perdita della madre, avvenuta lo scorso anno).

Federica Sciarelli torna poi sul caso Claps: la scorsa settimana il discorso si è concentrato sulla discussa riapertura della Chiesa di Potenza che per diciassette anni ha nascosto il corpo di Elisa Claps. Nell'appuntamento odierno il programma di Rai 3 ospita Gildo Claps, fratello di Elisa, che per anni si è battuto in nome della verità e della giustizia. I telespettatori hanno recentemente assistito alla ricostruzione della vicenda nella miniserie "Per Elisa - Il caso Claps", buon successo di Rai 1.

Anche questa sera la trasmissione fornisce tutti gli aggiornamenti sulla morte di Pierina Paganelli, la donna uccisa lo scorso 3 ottobre a Rimini. Di settimana in settimana il programma fornisce eventuali documenti e testimonianze inedite su questo caso ancora dominato da troppi punti di domanda.

"Chi l'ha visto?" dà voce e aiuto ai telespettatori: la linea diretta è sempre aperta a nuove segnalazioni inerenti a persone bisognose d'aiuto, a rilasciare appelli e segnalazioni su persone scomparse o avvistate.

