Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Va in onda oggi, mercoledì 17 gennaio, dalle 21.20 su Rai 3, la prima puntata del 2024 di "Chi l'ha visto?", il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni si occupa di casi di persone scomparse o in difficoltà. Questa sera è incentrata in particolar modo sui casi di Luigi Celentano e Ketty Skerl.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 17 gennaio 2024

Dparla della scomparsa di Luigi Celentano, noto come Giggino Wifi. Il 12 febbraio 2022 saranno cinque anni esatti dalla sua scomparsa. All'epoca diciottenne, proveniente da Meta di Sorrento, Luigi è sparito nel nulla, e nonostante siano stati segnalati occasionali "avvistamenti", soprattutto in zona Milano, la sua scomparsa rimane avvolta nel mistero. Verso la mezzanotte del 12 febbraio, Luigi decise di abbandonare il letto, indossò i suoi vestiti e si allontanò dalla sua residenza; inizialmente, si diresse verso la dimora degli zii a Vico Equense, ma lasciò il luogo poco dopo essere giunto. Da quel momento, le sue tracce svanirono completamente. Alla radice di questo episodio ci sarebbero i ripetuti episodi di bullismo ricevuti dal ragazzo. Sua madre, Fulvia Ruggiero, aveva già denunciato la scomparsa del figlio a "Chi l’ha visto?", raccontando alle telecamere di Rai 3 degli atti di bullismo che viveva ogni giorno. Tre persone, imputati di aver perpetrato atti di derisione e bullismo nei confronti del giovane scomparso a Meta di Sorrento, sono attualmente sotto processo. È stato lo stesso ragazzo scomparso a denunciarli. Il loro coinvolgimento nella vicenda solleva diverse domande, ma chi sono questi giovani e in che misura hanno a che fare con la scomparsa di Luigi? Federica Sciarelli dedica poi ampio spazio al caso di Ketty Skerl, una ragazza scomparsa nel 1984 a Roma all'età di 17 anni. La sua tomba nel cimitero del Verano è stata recentemente violata e la salma è stata trafugata. All'epoca Katty uscì di casa per andare a una festa, ma scomparve nel nulla. Il suo corpo venne ritrovato il giorno successivo in una vigna di Grottaferrata, con evidenti segni di strangolamento. Nonostante sospetti iniziali sul serial killer Maurizio Giugliano, non fu stato possibile dimostrare il suo coinvolgimento, e il caso rimane ad oggi irrisolto. Nel 2015 il fotografo Marco Fassoni Accetti, precedentemente coinvolto nei rapimenti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, affermò che la tomba di Katty era stata violata, ma la sua testimonianza è considerata inattendibile dalla Procura. Nel luglio del 2022, fu invece confermata la violazione della tomba di Katty. Chi si cela dietro la scomparsa della bara di Katty Skerl dal cimitero romano del Verano? È possibile che l'assassino abbia orchestrato il tutto per eliminare possibili prove incriminanti? Qual è il coinvolgimento del collezionista di foto di donne decedute in questa vicenda legata a Ketty Skerl? In ogni puntata, "Chi l'ha visto?" offre ai telespettatori l'opportunità di lanciare appelli e segnalazioni relative a persone coinvolte in situazioni complesse o misteriosamente scomparse. Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (17 gennaio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

