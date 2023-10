Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Nella puntata di oggi, 18 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli e lo staff di "Chi l'ha visto?" mettono al centro del racconto tre casi: la scomparsa di Alessandra Ollari, l'omicidio di Pierina, e il misterioso sequestro di Salvatore Legari. Ma sono comunque previsti aggiornamenti su divere altre vicende.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 18 ottobre

La nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli torna anche questa settimana sul caso di Alessandra Ollari, la donna scomparsa da Parma alla quale "Chi l'ha visto?" ha dedicato un ampio spazio, tra cui un'approfondita intervista al suo compagno Ermete. Quest'ultimo aveva ufficialmente denunciato la sua scomparsa alle autorità lo scorso giugno. L'approfondimento di questa sera offre testimonianze inedite e documenti che potrebbero gettare nuova luce sull'indagine.

Il programma di Rai 3 torna anche su un altro misterioso caso già dibattuto: l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel garage del suo condominio. L'assassino è ancora latitante, mentre gli investigatori cercano di stabilire se questa morte è correlata all'incidente che ha coinvolto il figlio Giuliano cinque mesi prima.

La Sciarelli si occupa poi della scomparsa di Salvatore Legari, un imprenditore emiliano 54enne di cui si sono perse le tracce lo scorso luglio. Uscito di casa, con il suo furgoncino si è recato a riscuotere il pagamento per un lavoro svolto, ma da quel momento nessuno ha più sue notizie. Il suo destino rimane ad oggi ignoto, mentre la madre, adesso, ha lanciato un appello ai microfoni di "Chi l'ha visto?", nella speranza di ottenere informazioni sulla sorte del figlio.

"Chi l'ha visto?" offre, come sempre, l'opportunità ai telespettatori di lanciare appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà; ma anche di segnalare eventuali avvistamenti di persone che ancora aspettano di essere ritrovate.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (18 ottobre 2023)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì, 18 ottobre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.