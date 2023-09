"Chi l'ha visto?", le anticipazioni e i casi di questa sera

In onda oggi, mercoledì 20 settembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, la seconda puntata stagionale di "Chi l'ha visto?" offre gli ultimi aggiornamenti sul caso della piccola Kata. Ma sono tante le storie, raccontate da Federica Sciarelli, di persone scomparse o in difficoltà che attendono chiarimenti e risposte.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 20 settembre

La scomparsa della piccola Kata, avvenuta a Firenze lo scorso 10 giugno, ha generato grande attenzione mediatica, ma anche l'inevitabile preoccupazione e commozione di un'intera nazione. Le indagini proseguono incessanti e il programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" è, da allora, sempre in prima linea per aggiornare i telespettatori su una vicenda cheora dopo ora può offrire nuovi scenari. Negli ultimi giorni la Procura fiorentina ha conferito al genetista Ugo Ricci dell'Istituto di medicina legale di Careggi nell'ambito l'incarico di analizzare le tracce biologiche, estrarne il Dna e compararlo con quello di Kata. Per svolgere il test, gli inquirenti hanno rilasciato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'hotel dove la piccola abitava con la sua famiglia: tra le persone coinvolte ci sono due zii della piccola.

Il discorso della serata si sposta poi sulla scomparsa da Roma di una quindicenne. Dopo aver ritrovato il cellulare per terra, davanti alla loro abitazione, i genitori della giovane hanno avanzato una inquietante ipotesi: la figlia potrebbe essere stata sequestrata.

"Chi l'ha visto?" parla nell'odierna puntata del caso di Luca Canfora, costumista e scenografo cinematografico e televisivo: ha collaborato, tra gli altri, con Paolo Sorrentino per il film "Youth - La giovinezza" e per la serie "The Young Pope". L'uomo è stato trovato senza vita in mare, a Capri. Il suo è stato davvero, come si dice, un suicidio? Il fratello di Luca Canfora pone tutti i suoi dubbi al programma di Rai 3, e dichiara: "Mio fratello era sereno, perché avrebbe dovuto togliersi la vita?".

Il longevo programma offre come di consueto ampio spazio a richieste di aiuto, appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.

