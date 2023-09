"Chi l'ha visto?", le anticipazioni e i casi di questa sera

Federica Sciarelli torna oggi, mercoledì 27 settembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata del suo "Chi l'ha visto?". Lo storico programma dedica ampio spazio alla vicenda di Adamo Guerra: nuovi documenti e testimonianze arricchiranno ulteriormente una storia ancora da decifrare.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 27 settembre

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" aggiorna e approfondisce l'incredibile caso di Adamo Guerra. Quando l'uomo scompare improvvisamente nel 2013, lascia in casa due lettere destinate alla madre, dove parla di problemi economici e di avere intenzione di togliersi la vita. L'ex moglie Raffaella Borghi viene a sapere soltanto di recente che l'uomo è ancora vivo è si è rifatto una vita a Patrasso, in Grecia, e grazie a "Chi l'ha visto?" riesce a rintracciarlo. Ma un nuovo colpo di scena colpisce questa storia: la Borghi nel 2016 aveva in realtà saputo che l'uomo era ancora vivo e si trovava in Grecia: il ritrovamento sarebbe stato notificato all'ex moglie e ai genitori di Guerra: questi ultimi avrebbero poi aiutato economicamente i nipoti. Il programma di Rai 3 è giunto a Petrasso ma l'uomo non ha voluto rilasciare nuove dichiarazioni. Cosa si nasconde dietro a questa strana vicenda? Questa sera saranno mostrate nuove testimonianze e documenti inediti.

Federica Sciarelli affronta poi il caso di Eduardo Granato, un pizzaiolo napoletano che lavorava in una delle pizzerie più note della sua città. Il ragazzo, 28enne, era ben voluto dagli amici e dai suoi cari e apprezzato dai colleghi. Lo scorso 25 gennaio fu trovato senza vita, caduto dal quarto piano di un palazzo a Via Duomo. Inizialmente si credeva a un suicidio, ma le sorelle di Eduardo, questa sera in studio, non credono a questa ipotesi. La Procura di Napoli ha da poco aperto un fascicolo con l’ipotesi del reato di istigazione al suicidio.

La redazione di "Chi l'ha visto?" resta come sempre a disposizione per richieste di aiuto, appelli e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (27 settembre 2023)

La terza puntata stagionale di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 27 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.