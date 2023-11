Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?" verrà esaminato il tragico omicidio di Giulia Cecchettin. La giornata di ieri ha visto Filippo Turetta, l'assassino ed ex fidanzato della giovane, interrogato per la prima volta dai magistrati. Ad un'ammissione di colpevolezza, è seguito un silenzio presumibilmente indotto dal suo avvocato, bisognoso di esaminare gli atti prima di mettere in pratica una difesa.

Federica Sciarelli parla della controversa telefonata che non è stata considerata nella trasmissione. Ci si interrogherà sul motivo per cui, nonostante un testimone abbia segnalato l'aggressione di una ragazza costretta a salire in un'automobile, i carabinieri abbiano categorizzato la denuncia come semplice allontanamento volontario. La campagna di sensibilizzazione promossa da "Chi l'ha visto?" e l'Associazione Penelope acuiscono l'appello affinché la qualifica di "allontanamento volontario" sia riconsiderata come "ignota". Si cercherà di gettare luce su questa intricata situazione, sottolineando che casi simili, come quello di Pamela Mastropietro, hanno evidenziato l'importanza di non sottovalutare segnali apparentemente simili.

La serata offre come sempre la possibilità di rilasciare appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. "Chi l'ha visto" ribadisce l'importanza di chiedere aiuto, di prevenire e, quando necessario, di denunciare.

