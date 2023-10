"Chi l'ha visto?", le anticipazioni e i casi di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, 4 ottobre 2023, a partire dalle 21.20, un nuovo appuntamento con il longevo programma "Chi l'ha visto?", che come ogni settimana di occupa di casi di persone scomparse o che hanno perso la vita in circostanze misteriose. Federica Sciarelli dedica ampio spazio alla vicenda di Alessandra Ollari, che lo scorso giugno è sparita da Parma senza lasciare traccia.

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" racconta la misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, di 53 anni. Lo scorso 23 giugno la donna ha comunicato al compagno la sua uscita per andare a fare la spesa. Nulla di anomalo, ma da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. La compagna del fratello, Gloria Piroli, è stata la prima a lanciare un appello via social, a denunciarne la scomparsa e ad invitare chiunque avesse notizie della donna di farsi avanti. Come specificato anche dalla Piroli, Alessandra soffriva di depressione da mesi. Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" del 27 settembre il compagno della donna, Ermete, ha fornito ulteriori dettagli inerenti alla donna scomparsa: dal rapporto con i genitori al trasloco da Celestano a Parma, da un possibile investimento sbagliato ai problemi di depressione.

Federica Sciarelli torna inoltre a parlare questa sera della misteriosa morte di Alessio Vinci, il ragazzo di 18 anni ritrovato senza vita a Parigi il 18 gennaio 2019, all’interno di un cantiere, ai piedi di una gru di 50 metri d'altezza. Iscritto al primo anno di Ingegneria Aerospaziale, in hotel lasciò una lettera, ma troppi misteri sono ancora legati al presunto suicidio, a cominciare da una sigla, "E.T.P.", trovata sia in un appunto nel suo computer che marchiata sotto il piano della sua scrivania.

