Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

La nuova puntata dello storico programma di Rai 3 torna su un caso di cronaca nera che ha fatto storia e che, nel corso degli ultimi mesi, è tornato a monopolizzare l'attenzione mediatica. Parliamo della vicenda di Elisa Claps, una storia nota ai più: Nel 1993, la studentessa, sedicenne di Potenza, sparì dopo un incontro con Danilo Restivo presso la Chiesa della Santissima Trinità. Anni dopo, Restivo fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Heather Barnett in Inghilterra, vicino alla sua casa. Nel 2010, il corpo di Elisa Claps fu trovato soltanto nel 2010, nel sottotetto della Chiesa, confermando che Restivo l'aveva uccisa dopo un approccio sessuale non consensuale. Ieri Rai 1 ha trasmesso l'ultima puntata della miniserie "Per Elisa - Il caso Claps", incentrata proprio su questo caso. Oggi "Chi l'ha visto?" si concentra sulla riaperturaa della chiesa che per diciassette anni ha nascosto il corpo di Elisa: la comunità locale è sbigottita, al punto che il vescovo esce adesso dalla struttura con la scorta.

Federica Sciarelli parla inoltre dell' omicidio della 78enne Pierina Paganelli: la donna uccisa lo scorso 3 ottobre a Rimini, nel corso delle ultime settimane è stata più volte al centro della trasmissione di Rai 3: questa sera verranno mostrati dettagli esclusivi forniti attraverso interviste, documenti e testimonianze inedite. Il discorso si sposterà in provincia di Avellino, sul caso di Domenico Manzo, un operaio di 71 anni scomparso l'8 gennaio 2021, durante la festa di compleanno di sua figlia, nella sua stessa abitazione. Uscito dall'abitazione per fumare una sigaretta, non è più tornato.

"Chi l'ha visto?" fornisce ai telespettatori l'opportunità di rilasciare appelli e segnalazioni riguardanti persone scomparse o in situazioni di pericolo.