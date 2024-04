Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Al centro della nuova puntata di "Chi l'ha visto?" il caso di una giovane vestita di nero che è stata lasciata, senza vita, in Valle d'Aosta, nel villaggio abbandonato di Equilivaz. La morte della ragazza è stata causata da dissanguamento, come confermato dai risultati dell'autopsia. La scena del ritrovamento è stata descritta come inquietante, con una ferita profonda alla gola e accanto al cadavere un pacchetto di marshmallow. La posizione del corpo e le tracce di sangue trovate sul luogo hanno portato la procura ad indagare per omicidio. Una testimonianza ha rivelato che la ragazza era stata vista in compagnia di un ragazzo. I due sarebbero arrivati dalla Svizzera e cercassero un supermercato prima di dirigersi verso le montagne per campeggiare.

L'attenzione sarà focalizzata sull'assurda morte del giovane Niccolò Ciatti. Il padre del ragazzo, presente in studio, chiede giustizia per suo figlio, brutalmente picchiato senza motivo in una discoteca spagnola, a Llorent, nel 2017. Durante la trasmissione, verrà mostrato un video che mostra chiaramente gli aggressori. Il 16 aprile è prevista la prima udienza in Cassazione per il responsabile, il ceceno Rassoul Bissoultanov, che ad oggi è ancora latitante.

Un altro caso coinvolge la scomparsa di Marco: il fratello, nella speranza di attirarlo, decide di dormire nella sua casa lasciando accese le luci. Questo gesto disperato è un tentativo di far capire a Marco che c'è qualcuno che lo sta aspettando e che non è solo.

La puntata sarà completata dagli appelli, dalle richieste di aiuto e dalle segnalazioni di persone in difficoltà, in un programma che continua ad offrire supporto e visibilità a chi ne ha bisogno.

