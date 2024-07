Chi l'ha visto?, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni del 10 luglio 2024

Federica Sciarelli conduce l'ultima puntata stagionale di “Chi l'ha visto?”, in onda mercoledì 10 luglio, dalle 21.20 su Rai 3, offrendo aggiornamenti e approfondimenti su vicende umane drammatiche e complesse. Sono diversi i casi trattati, che da giorni o settimane stanno tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 10 luglio 2024

Uno dei casi principali casi dell'ultimo appuntamento stagionale con "Chi l'ha visto?" riguarda Nessy Guerra, la giovane madre di 25 anni originaria della Liguria, che si trova bloccata in Egitto, a Hourgada, insieme alla sua bambina. Vittorio Romano, inviato di "Chi l'ha visto?", è riuscito a raggiungere Nessy per raccontare in prima persona le sue difficoltà. Accusata ingiustamente di adulterio dal suo ex marito, Tamer Hamouda, un uomo descritto come geloso, possessivo e violento, Nessy è intrappolata in una battaglia legale per la custodia della figlia. La situazione si complica ulteriormente con l'annuncio di una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e sulla bambina, costringendo Nessy a fuggire nuovamente e nascondersi. La puntata svelerà le ultime novità e gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Un altro caso trattato riguarda Alex Marangon, il giovane di 25 anni originario di Vidor (Treviso), la cui morte, inizialmente considerata un incidente durante un ritiro spirituale, si è rivelata un omicidio. I genitori di Alex saranno in diretta per rivolgere un appello a chiunque abbia partecipato al ritiro e possa fornire informazioni utili. Le indagini hanno portato all'individuazione di due sciamani sudamericani presenti la notte della morte di Alex. Si ipotizza che Alex, durante il ritiro sciamanico "Sol de Putumayo", abbia assunto ayahuasca, una droga allucinogena utilizzata nei riti, e sia stato seguito dai due sciamani mentre si allontanava dall'abbazia sconsacrata. Gli investigatori hanno eseguito nuovi sopralluoghi sia nell'abbazia che nell'area circostante, dove si presume sia avvenuto il pestaggio mortale. I funerali di Alex sono stati fissati per sabato alle 10 a Marcon (Venezia).

Spazio anche per la misteriosa vicenda di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro. Le indagini si concentrano sul datore di lavoro e sul pizzaiolo che le aveva dato un passaggio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Mara, compreso il momento in cui è tornata alla pizzeria per recuperare le chiavi di casa che aveva dimenticato. Quali segreti nascondono le persone coinvolte e cosa è accaduto realmente a Mara?

La puntata, come sempre, presenta anche numerosi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà: una preziosa opportunità per chi cerca risposte e giustizia, un punto di riferimento per le famiglie in cerca di verità.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (10 luglio)

L'ultima puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 10 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera