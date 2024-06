Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 12 giugno 2024

Va in onda oggi, mercoledì 12 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli che racconta storie di cronaca nera di ieri e di oggi, fornendo aggiornamenti in tempo su casi ancora aperti. Questa sera si parla delle vicende di Liliana Resinovich, Mara Favro e Pierina Paganelli.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 12 giugno 2024

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" si concentra, ancora una volta, sui tanti punti oscuri e ancora irrisolti della tragica vicenda di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano Visintin dialoga in diretta con Federica Sciarelli per raccontare la sua versione dei fatti e rispondere alle domande che hanno turbato l'opinione pubblica. Pochi giorni fa, Sergio Resinovich, fratello della vittima, ha rivelato a "Quarto grado" (Rete 4) nuovi dettagli che potrebbero essere cruciali per le indagini, tra cui la scomparsa di alcuni codici e una scheggia trovata nell’orologio della sorella. L'uomo ha anche ipotizzato una dinamica della morte della sorella, suggerendo che Liliana potrebbe essere uscita di casa senza il telefono per acquistare un nuovo dispositivo, temendo di essere controllata attraverso i suoi cellulari.

Un altro caso su cui si prova a far luce riguarda la scomparsa di Mara Favro, la donna di Susa, nel Torinese, sparita tre mesi fa. Gli uomini della scientifica dei Carabinieri hanno recentemente effettuato una nuova perquisizione nella sua abitazione, sequestrando effetti personali e rilevando tracce biologiche con l’uso del luminol. Gli oggetti sequestrati sono stati utilizzati per le ricerche con i cani addestrati, che continueranno le loro indagini nei boschi circostanti. Il fratello della donna interviene per condividere le sue preoccupazioni e speranze, convinto che qualcuno l’abbia fatta sparire.

Viene poi mandata in onda l’ultima intervista a Louis Dassilva, prima che venisse indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, 35enne senegalese, ha dichiarato la sua innocenza e ha richiesto un test del DNA sulle tracce repertate dalla Scientifica per confrontarle con il suo profilo genetico. La difesa ha chiesto che un terzo perito venga nominato per garantire l'oggettività dei test di laboratorio irripetibili. Dassilva, assistito dall'avvocato Riario Fabbri e dalla criminologa Roberta Bruzzone, è attualmente l'unico indagato per la morte della 78enne, trovata senza vita in un condominio di Rimini.

Come sempre "Chi l’ha visto?" dedica spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, offrendo un supporto fondamentale per famiglie e amici in cerca di risposte.

