Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Si rinnova oggi, mercoledì 13 marzo 2024, dalle 21.20, su Rai 3, l'appuntamento con “Chi l'ha visto?”, un classico della televisione italiana, condotto da Federica Sciarelli. Tra i casi al centro dell'attenzione si segnalano quelli di Marzia Capezzuti, Antonella Di Massa e Maria Chindamo: tre donne scomparse, vittime di infausti destini.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 13 marzo 2024

"Chi l'ha visto?" torna a puntare i riflettori sul caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna vittima di sequestro e torture perpetrati da un'intera famiglia di Pontecagnano, che per mesi ha depredato la sua pensione di invalidità. Il programma di Rai 3 presenta documenti inediti a pochi giorni dall'inizio del processo e offre il quadro generale della situazione, alla luce degli ultimi aggiornamenti. Inoltre, in diretta con Federica Sciarelli, saranno presenti i genitori della vittima, ritrovata nell'aprile del 2023. L'odierna puntata della trasmissione affronta anche il mistero di Antonella Di Massa, la donna, 51enne, che è scomparsa nel nulla per undici giorni, fino al suo ritrovamento, a Ischia, da parte degli inviati del programma condotto dalla Sciarelli. Il focus si addentra nella vicenda, provando a risolvere i dilemmi più complessi: ad oggi non sappiamo cosa sia realmente accaduto a Ischia. Dopo il funerale, il marito della donna, Domenico Raco, esprime i suoi tanti dubbi: tanti sono gli aspetti da chiarire di questa terribile vicenda. Il focus della serata si sposta poi sul racconto di Letizia, la figlia più piccola di Maria Chindamo, un'imprenditrice e madre calabrese, scomparsa nel 2016 e uccisa mentre si dirigeva verso i suoi terreni di lavoro. Letizia, con orgoglio e determinazione, esprime il suo desiderio di seguire le orme dei carabinieri. Un successivo blitz contro la ‘ndrangheta fu fondamentale per la risoluzione del caso, generato dalla vendetta di un clan, ai danni di una donna che, semplicemente, portava avanti ideali di giustizia e libertà. Come di consueto, "Chi l'ha visto?" presenta appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà, con l'obiettivo costante di dare voce a coloro che ne hanno bisogno. Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (13 marzo)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 13 marzo 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili inoltre - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

