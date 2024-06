Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 19 giugno 2024

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e il suo “Chi l'ha visto?”: in onda oggi, mercoledì 19 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3, la puntata approfondisce i casi di Nicolas Matias del Rio, Mara Favro e Nessy Guerra; e concede spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 19 giugno 2024

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" parla della scomparsa di Nicolas Matias del Rio, un corriere argentino di 48 anni dipendente della New Futura a Piancastagnaio, scomparso quasi un mese fa. Recentemente, due cittadini stranieri, un turco di 42 anni e un albanese di 33 anni, sono stati arrestati con l'accusa di rapina e danneggiamento a seguito di incendio. Il fermo dei due sospetti non rappresenta la fine delle indagini, poiché si cercano ancora altri membri della banda. Nicolas lavorava per Sergio de Cicco, anche lui di origini argentine, con cui condivideva una forte amicizia. La scomparsa di Nicolas ha sconvolto la comunità locale e ha lasciato la sua famiglia, inclusi il padre Eduardo e la moglie Care, in un lungo silenzio. Gli appelli della moglie tramite il Consolato Argentino a Buenos Aires non hanno ancora portato a chiarimenti sulla sorte di Nicolas.

Federica Sciarelli torna poi sulla vicenda di Mara Favro, una madre di 51 anni di Susa (Torino) scomparsa tra il 7 e l'8 marzo. Il fratello di Mara, Fabrizio, assistito dal criminologo Fabrizio Pace, ha presentato una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere. Le indagini stanno cercando di ricostruire le ultime ore di Mara, che viveva per sua figlia di 9 anni. La vecchia Panda verde di Mara aveva problemi ai freni, per cui utilizzava un'altra auto. Gli investigatori stanno analizzando i rilievi sulla vettura e ascoltando diverse persone, inclusi i vicini e il titolare della pizzeria dove lavorava. Un anomalo selfie notturno inviato da Mara a un amico e alla figlia poco prima della scomparsa alimenta il mistero. Pace ritiene che la verità potrebbe risiedere nel telefonino scomparso di Mara: i dati delle celle telefoniche e i messaggi potrebbero fornire indizi cruciali.

Spazio poi la storia di Nessy Guerra, una giovane donna di Sanremo che si trova in Egitto e che, adesso, non può tornare dai suoi genitori a causa di circostanze poco chiare. Il suo ex compagno, Tamer Amuda, è accusato di violenza domestica e stalking. Nessy ha raccontato di essere stata vittima di violenze fisiche da parte di Tamer, che nega tutte le accuse. Dopo la scoperta della gravidanza della donna la situazione è peggiorata, con Tamer che ha continuato a maltrattarla anche durante la gravidanza. L'uomo insiste nel voler crescere la figlia in Egitto, rifiutando di riportarla in Italia. Gian Paolo, il padre di Nessy, e l'avvocato della famiglia affermano che Tamer fa uso regolare di fentanyl e cocaina.

Come sempre "Chi l’ha visto?" dedica spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, offrendo un supporto fondamentale per famiglie e amici in cerca di risposte.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 giugno)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 19 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera