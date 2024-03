Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" torna sulla morte di Antonella Di Massa, la donna scomparsa a Casamicciola, sull'isola di Ischia, il 17 febbraio. Il suo cadavere è stato trovato il 28 febbraio a Succhivo. Il suo è stato un omicidio o un suicidio? Dopo i risultati dell'autopsia, con alcuni elementi che indicano che la morte sia avvenuta circa 24 ore prima del ritrovamento, la tesi del suicidio è quella più accreditata, ma familiari e amici hanno dubbi in merito e le indagini non possono escludere nessuna pista.Il marito di Antonella Di Massa ha espresso il suo dolore e rimorso per quanto accaduto e, alle telecamere di "Chi l'ha visto?" ha dichiarando di sentirsi come se avesse fallito nel non aver potuto aiutare o salvare la moglie. Ha anche espresso dubbi sulla possibilità che Antonella si sia tolta la vita, definendo la situazione come una ricerca di verità che deve essere dimostrata. Questa sera, l'uomo interviene nuovamente ai microfoni del programma.

Federica Sciarelli parla poi della vicenda di Giovanni Sala, un uomo di 34 anni deceduto lo scorso agosto fuori dalla sede di Sky, dopo essere stato bloccato da due vigilanti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano i tentativi del ragazzo, sotto l'effetto di alcol e droghe, di entrare negli studi di Sky: le guardie lo respingono più volte e successivamente lo atterrano. Il giovane perde conoscenza e i tentativi di rianimarlo sono vani. Nonostante non ci siano evidenze di morte per asfissia e nessuna frattura toracica da schiacciamento, l'inchiesta sulla sua morte non si conclude, poiché si cerca di determinare se il comportamento dei vigilanti abbia avuto un ruolo nel decesso, considerando anche le condizioni di salute già compromesse del giovane. Il padre di Giovanni, Gianpiero Sala ha lanciato un appello affinché le indagini continuino e questa sera è in studio insieme a sua moglie Lucia, madre del giovane uomo deceduto.

Il programma di Rai 3 si fa portavoce di appelli, richieste di assistenza e segnalazioni di persone in situazioni di difficoltà, mantenendo il suo impegno costante nel dare voce a chi necessita di aiuto.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (20 marzo)