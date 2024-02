Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Il mistero della tragica scomparsa di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e dibattiti. Durante la nuova puntata di "Chi l'ha visto?", il programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse, interviene in studio Claudio Sterpin, il quale ha condiviso dettagli cruciali riguardanti una telefonata avvenuta tra lui e Sebastiano Visintin. Le informazioni emerse durante questa conversazione potrebbero rivelarsi alquanto interessanti: è bene ricordare che, appena una settimana fa, era stato invece Visentin, marito della donna, ad essere stato ospite della Sciarelli; e in tale circostanza ha dichiarato: "Claudio Sterpin si è inventato questa relazione con mia moglie. Io non metto in dubbio che dentro di lui ci sia stata quest’idea di Liliana. Sul blocco del telefono? Lei mi diceva che c’era qualcuno che un po’ la assillava. Quando ho visto il numero sul suo cellulare ho telefonato e sentivo ansimare. Ecco perché l’ho bloccato".

"Chi l'ha visto?" dedica inoltre ampio spazio a un'altra tragica vicenda ha scosso l'opinione pubblica: parliamo della strage di Fidene, in cui quattro persone hanno perso la vita durante una riunione condominiale. Sorge spontanea la domanda se questa mattanza fosse evitabile e quali fattori abbiano contribuito a un simile scenario di violenza. Riassumiamo in breve l'accaduto: l'11 dicembre 2022 Claudio Campiti, 58 anni, diede fuoco al gazebo in cui era in corso l'assemblea dei soci del consorzio Valleverde. Quattro le vittime: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis; più altre cinque persone ferite. Durante la trasmissione, verranno mostrati al pubblico immagini e documenti finora inediti, al fine di fornire una panoramica più completa e dettagliata sugli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Oltre alle vicende principali, "Chi l'ha visto?" continua a dedicare spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

