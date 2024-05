Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 22 maggio 2024

Nuovo appuntamento con “Chi l'ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda oggi, 22 maggio, a partire dalle 21.20,su Rai 3. Cronache di persone scomparse o in difficoltà, misteri legati a omicidi che ancora cercano giustizia e verità. Il tutto attraverso un filo diretto con il pubblico, che può segnalare possibili avvistamenti o nuovi appelli d'aiuto.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 22 maggio 2024

Alla luce di recenti novità, la nuova puntata di "Chi l'ha visto?" approfondisce la storia di Simone Casini, un camionista di 43 anni di Vivo d’Orcia, trovato morto il 27 luglio 2022 nei pressi di Siena. L'uomo è stato trovato impiccato nel rimorchio del suo camion, con una cinghia usata per fissare i carichi avvolta intorno al collo. Le circostanze della sua morte hanno suscitato dubbi nei suoi familiari, che sospettano possa essere stato ucciso da qualcuno che ha inscenato un suo suicidio. Le ultime parole di Casini, registrate in un messaggio audio, esprimono il suo amore per una donna che non ha mai incontrato di persona. Questa donna, Enriquetta, si presentava come un’infermiera spagnola di 28 anni, ma si è rivelata essere solo un falso profilo sui social media. Nonostante ciò, Casini era profondamente innamorato di lei e le aveva inviato ingenti somme di denaro, credendo nelle sue promesse. La famiglia dell'uomo chiede un’indagine più approfondita, inclusa una possibile riesumazione del corpo per ulteriori esami. Essi ritengono che Casini sia stato vittima di un raggiro sentimentale orchestrato da un gruppo di truffatori che lo hanno manipolato e sfruttato finanziariamente.

Il programma condotto da Federica Sciarelli presenta inoltre un'intervista esclusiva a Valeria, la vicina di casa di Pierina Paganelli, che ricostruisce alcuni episodi accaduti prima dell'omicidio. Valeria mette in dubbio la buona fede di Manuela e Loris, sollevando sospetti e offrendo nuovi spunti investigativi.

Un altro caso affrontato riguarda l'omicidio di Antonella di Veroli, trovata morta in casa sua, chiusa dentro un armadio. La sorella e la nipote di Antonella saranno in studio per discutere di nuovi elementi emersi e di reperti mai analizzati, facendo appello per la riapertura delle indagini.

Come ogni settimana, la trasmissione propone anche appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà, offrendo un importante servizio di supporto e sensibilizzazione alla comunità.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (22 maggio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 22 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

