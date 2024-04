Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

"Chi l'ha visto?" torna questa sera sul caso di Mara Favro, una donna di 51 anni residente a Susa, scomparsa il 7 marzo, pochi giorni dopo aver trovato un nuovo lavoro in una pizzeria di Chiomonte, dopo un periodo di disoccupazione. Nonostante i tentativi disperati del fratello Fabrizio di contattarla, inviando diversi messaggi senza ricevere risposta, Mara è sparita nel nulla dopo aver inviato un messaggio di rassicurazione al fratello, dicendo che era "tutto ok". Il cellulare della donna è sparito insieme a lei, rimanendo spento da quel giorno. Tuttavia, le chiavi di casa sono state trovate all'interno dell'abitazione, e la sua auto è stata trovata parcheggiata non lontano, suggerendo che si sia allontanata a piedi. Preoccupa, inoltre, il fatto che non abbia con sé i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

Federica Sciarelli pone poi l'accento sul caso di Franco, vittima di un inganno amoroso sui social. Attraverso un falso profilo, qualcuno ha manipolato l'uomo, fingendo amore per poi richiedere denaro. Ora, questa persona minaccia di divulgare informazioni compromettenti su di lui a chiunque cerchi di indagare, creando un circolo vizioso di ricatti e minacce.

Nel corso della puntata di questa sera vengono presentate due storie di mamme coraggiose: la madre di Alessandro Venturelli e quella di Cristina Golinucci, entrambe determinate a non lasciar cadere nel dimenticatoio i casi dei loro cari. Combattono strenuamente perché le indagini sui tragici eventi che hanno coinvolto i loro figli non vengano archiviate prematuramente.

Come sempre, non mancano gli appelli, le richieste disperate di aiuto e le segnalazioni di chi cerca risposte immediate e soluzioni concrete.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 aprile)