Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Dopo le ultime e drammatiche notizie, "Chi l'ha visto?" dedica questa sera ampio spazio al caso Andreea Rabciuc. Il ritrovamento di resti umani in uno stabile fatiscente nelle campagne di Castelplanio, in provincia di Ancona, si lega al misterioso caso di della ragazza, 27enne di Jesi, di cui si erano perse le tracce il 12 marzo 2022. Gli investigatori ritengono che i resti appartengano alla giovane, ma saranno i risultati dell'esame del DNA a confermarlo definitivamente. La vicenda ha avuto inizio quando i proprietari del casolare, due fratelli, hanno scoperto il corpo insieme a indumenti e effetti personali di Andreea. La ragazza aveva trascorso la notte prima della scomparsa con il fidanzato Simone Gresti e degli amici in una roulotte a Montecarotto. Dopo una lite con il fidanzato, Andreea si sarebbe allontanata a piedi lungo la Montecarottese, arrabbiata e senza il cellulare. Gresti ha segnalato la scomparsa solo il giorno successivo. Cameriera a Jesi e ex atleta della nazionale giovanile di tirassegno in Romania, aveva precedentemente fatto perdere le sue tracce, ma era sempre tornata a casa. Inizialmente indagato per sequestro di persona e spaccio, il fidanzato Stefano Gresti è ora sotto inchiesta per omicidio volontario, ma non si esclude nessuna pista (dal suicidio all'overdose). Sul caso indaga il pubblico ministero Irene Bilotta.

Federica Sciarelli tratta questa sera anche altri casi: in studio sono presenti le sorelle di Domenico Manzo, la cui misteriosa scomparsa è avvenuta durante la festa di compleanno di sua figlia Romina. Nonostante le prove incerte e le indagini in corso, le zie del signor Manzo dimostrano un forte sostegno nei confronti della nipote Romina.

Un altro caso che richiama l'attenzione è quello di Dora Lagreca. La madre e la sorella di Dora non si arrendono e si battono con tutte le loro forze affinché il caso non venga chiuso prematuramente. una donna di 30 anni con radici campane, tragicamente precipitata dal quarto piano dell'appartamento che condivideva con il suo fidanzato a Potenza. La drammatica vicenda si è consumata nella notte tra l'8 e il 9 ottobre del 2021, lasciando dietro di sé interrogativi e misteri avvolti nel silenzio.

Ogni settimana "Chi l'ha visto?" offre al pubblico la possibilità di lanciare appelli e segnalare casi di persone coinvolte in situazioni pericolose o misteriosamente scomparse.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 gennaio)