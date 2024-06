Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 26 giugno 2024

Questa sera, mercoledì 26 giugno, dalle 21.20 su Rai 3, “Chi l'ha visto?” torna ad analizzare intricati casi di cronaca, sotto la guida della padrona di casa Federica Sciarelli. La puntata si presenta densa di contenuti, con aggiornamenti su vecchi casi e nuove inchieste. La redazione resta sempre aperta per richieste di aiuto e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 26 giugno 2024

Uno dei casi centrali della serata riguarda l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana donna brutalmente assassinata nella sua abitazione a Rimini. Louis Dassilva, il 34enne sospettato del delitto, è stato chiamato in Procura per un interrogatorio. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa, concentrandosi sugli accertamenti del materiale biologico trovato sulla scena del crimine. Dassilva, accusato di aver ucciso la sua vicina di casa con l’aggravante di aver sfruttato la sua età avanzata, è stato interrogato ieri dal pubblico ministero Daniele Paci, accompagnato dal suo avvocato Riario Fabbri.

Un altro caso di grande rilievo è quello di Mara Favro, una madre di 51 anni scomparsa misteriosamente dopo il turno di lavoro in pizzeria. La donna, residente a Susa (Torino), è sparita tra il 7 e l'8 marzo. Durante la notte della sua scomparsa, dal suo telefono sono stati inviati messaggi e canzoni fino alle sei del mattino. Resta da capire se sia stata realmente Mara a inviarli. Poco prima della sua scomparsa, Mara aveva mandato un inquietante selfie notturno a un amico, generando ulteriore mistero.

Federica Sciarelli torna poi sulla drammatica vicenda di Nessy Guerra, una madre bloccata in Egitto. Il suo ex compagno, Tamer Amuda, l'ha accusata di adulterio e continua a minacciarla, insieme a chiunque tenti di aiutarla. Nessy, originaria di Sanremo, è vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte di Tamer, che nega tutte le accuse. La situazione si è aggravata con la scoperta della sua gravidanza, con Tamer che ha insistito nel voler crescere la figlia in Egitto, rifiutando di riportarla in Italia. Il padre di Nessy, Gian Paolo, e l’avvocato della famiglia sostengono che Tamer faccia uso regolare di droga.

"Chi l’ha visto?" dedica spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, offrendo un supporto fondamentale per famiglie e amici in cerca di risposte.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 giugno)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 26 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

