Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" affronta misteriosi casi di persone scomparse o morte in circostanze non del tutto chiare. Innanzitutto, il programma torna sulla morte di Antonella Di Massa, avvenuta a Casamicciola sull'isola di Ischia. La donna è stata trovata senza vita sollevando dubbi sulla natura della sua morte. Nonostante gli esiti dell'autopsia indichino un possibile suicidio, familiari e amici non sono convinti e le indagini continuano a esplorare varie ipotesi. In particolare, la presenza di una donna avvistata nel luogo della morte sette giorni dopo la scomparsa di Antonella solleva interrogativi su un possibile collegamento tra i due eventi: la "donna dell'aranceto" era Antonella?

Il secondo caso riguarda la scomparsa di Giusy Ventimiglia, avvenuta a Bagheria nel 2016. Nonostante siano trascorsi diversi anni, non ci sono ancora certezze su cosa le sia successo. Il suo giovane figlio, Carmelo, rompe il silenzio e si rivolge al programma per condividere nuovi dettagli sulla madre e sulla sua scomparsa.

Si discute inoltre della scomparsa di Paola Casali, avvenuta nel 2011. La donna, appena iniziata una nuova vita da single dopo la separazione dal marito, potrebbe aver avuto una relazione complicata con un uomo che le chiedeva piccole somme di denaro. Le sue figlie saranno presenti in studio durante la trasmissione per lanciare un nuovo appello per ottenere informazioni utili alle indagini e per fornire ulteriori dettagli sulla vita della madre. Il contesto in cui è avvenuta la scomparsa di Paola potrebbe essere cruciale per comprendere cosa le sia successo.

Durante la puntata, ci saranno anche appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

