Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?", il celebre programma condotto da Federica Sciarelli, torna per l'ennesima volta sul mistero della morte di Liliana Resinovich: la trasmissione promette di svelare nuovi dettagli sulla scomparsa della donna. Accanto a Federica Sciarelli, il fratello di Liliana, Sergio, porterà in studio nuovi documenti e testimonianze che arricchiscono un caso ancora troppo intricato. Nell'odierno appuntamento con il programma di Rai 3 la domanda che resta sospesa nell'aria è se quella figura avvistata sulle strisce pedonali nella piazza centrale della città fosse davvero Liliana o se, invece, la sua scomparsa sia stata orchestrata da qualcuno. Ricordiamo che nel corso delle precedenti settimane Federica Sciarelli ha ospitato in studio sia Claudio Sterpin, l'amico della Resinovich, che Sebastiano Visintin, il marito, evidenziando tutti i disaccordi tra i due uomini.

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" dedica inoltre ampio spazio a un caso di cronaca nera datato 2008: il 25 febbraio, un tragico incidente scuote la tranquilla cittadina di Gravina di Puglia. Mentre un ragazzino precipita in un pozzo di un antico casolare nel cuore del centro storico, i vigili del fuoco impegnati nel salvataggio fanno una terribile scoperta. Sul fondo della cisterna si trovano i corpi mummificati di due bambini, Francesco e Salvatore. Ciò che emerge è una storia amara, avvolta da un velo di mistero e di dubbi, con ombre mai del tutto dissolte nel corso degli anni. Filomena, sorella dei due bambini, torna adesso a parlare: "Non erano soli, sono stati portati lì da qualcuno" dice la donna, che ha presentato un esposto in procura insieme alla madre Rosa. Nel frattempo emergono nuovi elementi, che potrebbero finalmente fornire qualche risposta su quanto accaduto.

Oltre agli argomenti principali, il programma "Chi l'ha visto?" mantiene saldo il suo impegno dando la possibilità agli spettatori di rivolgere appelli, richieste di aiuto e segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

