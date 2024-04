Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Per la prima volta che la sorella di Antonella di Massa ha deciso di rompere il silenzio e condividere i suoi pensieri riguardo alla scomparsa della sorella, ritrovata, dopo undici giorni di ricerche, in un frutteto. Mariella, la sorella di Antonella, ha espresso il suo sconcerto di fronte alle parole emerse dopo il drammatico evento. "Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando". Ma cosa è accaduto realmente ad Antonella Di Massa? Dopo settimane di discussioni, dove l'ipotesi suicidio ha preso il sopravvento rispetto a quella dell'omicidio, le domande rimaste senza risposta sono ancora parecchie.

L'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" tocca anche un altro argomento delicato: l'inchiesta sulla morte di Valeria Pandolfo, donna quarantenne di Siracusa, morta nel maggio del 2021 a Prata Sannita (Caserta) dove si era trasferita, nel 2020, con il fidanzato Marcus Pota, conosciuto online nel 2019. Nonostante la procura abbia richiesto l'archiviazione del caso, la madre e la sorella della vittima non si arrendono e continuano a lottare per scoprire la verità su quanto accaduto. Il racconto di questa vicenda farà emergere, nuovamente, inquietanti particolari inerenti alla figura di Pota.

Inoltre, come sempre, durante la trasmissione non mancano gli appelli disperati, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. "Chi l'ha visto?" continua a svolgere un ruolo nel dare voce a coloro che si trovano in situazioni di disagio e nel promuovere la solidarietà e l'attenzione verso chi è in difficoltà.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 aprile)