Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 3 luglio 2024

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 3 luglio, su Rai 3, con una nuovapuntata di “Chi l'ha visto?”. In onda a partire dalle 21.20, si concentra su nuovi e vecchi casi di persone scomparse. L'appuntamento di oggi torna sulle storie di Emanuela Orlandi, Nessy Guerra e Marta Favro

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 3 luglio 2024

Il primo caso della nuova puntata di "Chi l'ha visto?" riguarda la scomparsa di Emanuela Orlandi, un mistero che tormenta l'Italia da oltre quarant'anni. Durante la puntata, viene proposta una telefonata mai trasmessa integralmente prima d'ora: un uomo fa ascoltare alla famiglia Orlandi una voce che potrebbe appartenere alla ragazza scomparsa. La sparizione di Emanuela ha visto negli anni una miriade di teorie e indagini, inclusi ipotetici collegamenti con il Vaticano, possibili legami con l'attentato a Giovanni Paolo II e sospetti di coinvolgimento della Banda della Magliana, oltre alla pista della pedofilia. Nonostante il tempo trascorso, la famiglia Orlandi continua a lottare per scoprire la verità, desiderando sapere se Emanuela sia ancora viva o, in caso contrario, poter riavere il suo corpo per darle una degna sepoltura.

Federica Sciarelli torna poi sul caso di Nessy Guerra, la madre bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. Il tribunale le ha tolto l'affidamento della figlia, e ora deve affrontare un processo dopo che il marito l'ha accusata di adulterio. Questo caso ha suscitato grande attenzione e solidarietà dopo che diverse donne hanno raccontato le loro esperienze di maltrattamenti da parte di Tamer Amuda, l'ex compagno di Nessy. Tamer è accusato di violenza domestica e stalking, ma lui nega categoricamente. Nessy ha riferito di violenze fisiche da parte di Tamer, che sarebbero peggiorate dopo la scoperta della sua gravidanza. Nonostante tutto, Tamer insiste nel voler crescere la figlia in Egitto, rifiutandosi di riportarla in Italia.

Viene inoltre trattata la scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa quattro mesi fa. L'ultima traccia di Mara è un messaggio inviato a un uomo conosciuto pochi giorni prima nella pizzeria dove lavorava: "Ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi. Ma io valgo molto di più." Sono le 6:20 dell'8 marzo quando questo messaggio viene ricevuto. Da quel momento, Mara, madre di una bambina di 9 anni, svanisce nel nulla. In studio, in diretta, sarà presente il proprietario della pizzeria, per fornire ulteriori dettagli e rispondere alle domande.

Come ogni settimana, "Chi l'ha visto?" offrirà anche appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà, continuando a svolgere il suo ruolo fondamentale di supporto e sensibilizzazione.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 luglio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 3 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

