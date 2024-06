Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 5 giugno 2024

Oggi, mercoledì 5 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli che racconta storie di cronaca nera di ieri e di oggi, garantendo aggiornamenti in tempo reale su casi ancora aperti. I telespettatori hanno l'opportunità di contattare la redazione e segnalare avvistamenti o nuovi casi di persone scomparse e/o in difficoltà.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 5 giugno 2024

Questa sera "Chi l'ha visto?" torna sul misterioso caso di Willy Branchi, un ragazzo di 18 anni, il cui corpo fu ritrovato nudo e abbandonato sulla riva del Po a Goro, 35 anni fa. Era la notte tra il 29 e il 30 settembre 1988 quando Vilfrido ‘Willy’ Branchi fu ucciso con una pistola da macello. Il suo corpo, completamente nudo, fu trovato sotto un cartello stradale lungo l’argine del Po, un chiaro segnale intimidatorio. Il solo imputato del delitto, Valeriano Forzati, fu assolto per mancanza di prove. Ma una recente lettera anonima, insieme a nuovi documenti e testimonianze inedite, potrebbe finalmente svelare la verità su chi abbia davvero ucciso Willy. L'inchiesta, riaperta nel 2014, ha esplorato tre piste principali: la droga, la pedofilia e un possibile omicidio per rapina. Il mistero resta: può una sola persona aver commesso un crimine così efferato contro un ragazzo alto alto e robusto? Gli inquirenti ritengono improbabile che Willy sia stato ucciso da una sola persona, lasciando aperti molti interrogativi.

Altro caso della serata riguarda Carmine Zurlo, un giovane prossimo a diventare padre, scomparso misteriosamente mentre andava a prendere la compagna all’università. La sua famiglia e la sua fidanzata, Diamante, non hanno sue notizie dal 14 marzo 2022, giorno in cui ha inviato l'ultimo messaggio del buongiorno. Carmine aveva avuto dei problemi con la giustizia, ma li aveva superati e stava conducendo una vita tranquilla e lavorativa. Il padre, Giovanni, era stato ucciso in un conflitto a fuoco, e la madre Giusy, che ha parenti con precedenti penali legati a un clan locale, teme che la parentela possa avere un legame con la scomparsa del figlio. La famiglia insiste sull’estraneità ai traffici illeciti e ribadisce che Carmine non aveva nulla a che fare con la malavita. La madre e la sorella di Carmine lanciano un nuovo appello.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (5 giugno)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda mercoledì 5 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarle in diretta streaming e on demand.

