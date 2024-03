Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?", tratta vecchi e nuovi casi di persone scomparse, trovate senza vita ma protagoniste di vicende misteriose, che ancora cercano risposte ai tanti interrogativi manifestati. Tra le vicende approfondite nel corso della puntata di questa sera, c'è quella riguardante la morte di Antonella Di Massa, avvenuta sull'isola di Ischia, la cui causa è ancora avvolta nel mistero. La donna (51 anni) è stata trovata senza vita a Succivo, un piccolo borgo vicino a Forio d'Ischia, undici giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 17 febbraio. Il silenzio e il riserbo circondano il caso, con molte domande senza soluzione riguardo ai giorni precedenti alla sua morte e alle circostanze del decesso. Si sospetta che Antonella potrebbe essere morta non più di 24 ore prima che il suo corpo fosse trovato: poteva essere salvata? La Procura indaga su ogni pista, anche se molti sembrano convinti che alla fine il caso verrà classificato come suicidio. Resta da vedere cosa risulterà dall'esame autoptico e se chiarirà le circostanze della sua morte in modo definitivo.

Federica Sciarelli e il team di "Chi l'ha visto?" tornano, per l'ennesima volta, anche sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Come i telespettatori del programma ben sanno, la donna è stata ripresa da una telecamera su un autobus poco prima della sua scomparsa. Il fratello, il marito e la vicina di casa - dicono gli ultimi aggiornamenti - non riescono a riconoscerla nelle immagini. L'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" torna a esaminare attentamente le telecamere di sorveglianza per capire il momento esatto in cui Liliana scompare. La presenza di Liliana su quell'autobus solleva, al momento, più domande che risposte.

Lo storico programma di Rai 3 mantiene saldo il suo impegno nell'affrontare gli argomenti principali legati ai casi di persone scomparse o misteriose, ma continua anche a fornire una linea diretta agli spettatori, che possono rivolgere appelli, richieste di aiuto e segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

