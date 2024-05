Dopo una settimana di pausa, dovuta alla festa del 1° maggio, torna oggi, 8 maggio, “Chi l'ha visto?”, in onda su Rai 3 dalle 21.20. Alla luce di un recente e incredibile post di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, Federica Sciarelli torna a parlare del caso della bambina scomparsa 20 anni fa a Mazara del Vallo.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni dell'8 maggio 2024

Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo all'età di 4 anni, è stato tra i più dibattuti nella storia del programma "Chi l'ha visto". Nonostante siano passati 20 anni dall'accaduto, sua madre Piera Maggio non ha mai perso la speranza e continua a lottare per scoprire la verità sulla scomparsa della figlia. La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" torna a parlare di questa vicenda, alla luce di un recente e incredibile avvenimento: Piera Maggio ha condiviso su Facebook un post inerente a delle "cimici" perfettamente funzionanti e collegate alla linea elettrica nel loro stabile. Questo fatto solleva domande su chi abbia installato tali apparecchiature e se siano state utilizzate durante le indagini sulla scomparsa di sua figlia. Piera Maggio chiede alle autorità se queste cimici appartengano allo Stato o a privati, e se sia possibile ottenere un risarcimento per l'uso della loro rete elettrica per 20 anni. La famiglia e gli interessati devono attendere ulteriori sviluppi per capire cosa significhi questo ritrovamento per il caso di Denise Pipitone.

Spazio poi per la storia di Paolo Maccario, un ex commerciante di 65 anni di origini piemontesi, che ha trascorso gran parte della sua vita in Abruzzo, dove gestiva un negozio di abbigliamento. Attualmente, Maccario è ricoverato in una casa di cura privata a Leopoli, in Ucraina, dove ha ricevuto le cure necessarie a seguito di un grave malore che ha compromesso le sue capacità di esprimersi e ha causato altre gravi patologie. Il trasporto dall'Ucraina all'Italia è avvenuto in ambulanza proprio grazie a "Chi l'ha visto?". Maccario si trovava in Ucraina contro la sua volontà, probabilmente spinto da motivi economici legati alla minor onerosità dell'assistenza sanitaria nel paese dell'est Europa.

Federica Sciarelli torna a parlare anche del caso del signor Franco, ingannato online da una persona che, fingendosi la nota cantante Dua Lipa, aveva spinto l'uomo ad effettuare un significativo trasferimento in bitcoin. Ci si chiede, ancora adesso a a chi era destinato quel denaro. E chi si cela dietro questo inganno? Il programma di Rai 3 garantisce una linea diretta con il pubblico, che può segnalare casi di persone scomparse o in difficoltà, nonché presunti avvistamenti di persone svanite nel nulla.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (8 maggio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

