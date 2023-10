Chi l'ha visto? L'appello della madre di Cristina Golinucci per evitare l'archiviazione del caso

Il caso di Cristina Golinucci rischia di finire archiviato e per questo Chi l’ha visto? torna a parlarne, ospitando in studio la madre della ragazza di cui, più di trent’anni fa, si sono perse le tracce nei pressi di un convento a Cesena. Era infatti il 1 settembre 1992 quando la ragazza è stata vista per l’ultima volta nel parcheggio di un convento di Capuccini dove ha lasciato in sosta la sua 500 blu per poi allontanarsi e sparire nel nulla.

Nel corso della puntata Federica Sciarelli ospita in studio la madre di Cristina, Marisa che, dopo la morte del marito, è rimasta sola, affiancata dall’Associazione Penelope, a condurre la propria battaglia per ritrovare la figlia, o sapere la verità legata alla sua sparizione. Una battaglia che rischia di chiudersi con il nulla di fatto, l’archiviazione del caso che ormai sembra evitabile solo nell’eventualità che escano nuovi elementi.

La madre di Cristina Golinucci fa, ancora una volta ,il suo appello, rivolgendosi questa sera a tre persone in particolare. Le ultime che risulta abbiano visto la figlia, proprio in quel parcheggio.

Una donna aveva infatti raccontato di aver visto il giorno della sua scomparsa, Cristina che parlava con un uomo. Un uomo un po’ calvo che, ha detto la donna, sembrava uno di famiglia o comunque qualcuno con cui intercorresse un rapporto di confidenza, perché i due erano impegnati in un animata discussione, ma l’uomo pian piano è riuscito a calmare Cristina, che poi se ne è andata, non si sa dove.

La donna che ha raccontato molto tempo fa questo particolare ad un parrucchiera, aveva anche aggiunto il dettaglio che quel giorno si trovava nei pressi del convento dei Cappuccini attendendo la figlia che aveva scelto il parco lì intorno per fare footing.

L’appello di mamma Marisa è rivolto quindi a queste tre persone in particolare: quella mamma che quel giorno attendeva la figlia, la ragazza che era a fare jogging lì intorno e che avrebbe potuto incrociare anche successivamente Cristina Golinucci poco dopo che la ragazza si fosse spostata dal parcheggio e, infine, l’uomo con cui la ragazza discuteva animatamente quel giorno. E poi ovviamente a chiunque possa aiutarla a far sì che la sua battaglia possa continuare e arrivare alla verità