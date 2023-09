Chi l’ha visto? Kata, si scava ancora nei misteri dell’hotel degli orrori

La puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 20 settembre ritorna sul caso di Kata, la bambina peruviana di 5 anni inghiottita apparentemente nel nulla il 10 giugno scorso, tra le stanze e i corridoi di un albergo occupato di Firenze in cui risiedeva con la famiglia.

La redazione guidata da Federica Sciarelli, torna sulle tracce della piccola scomparsa, all’interno dell’ ex Hotel Astor. Tra le novità, la ritrattazione della prima testimonianza della mamma dell’amichetta con cui ha giocato la bambina negli ultimi momenti prima di sparire.

Nei primi giorni dopo la scomparsa si era detto che Kata aveva litigato con un’amichetta che era corsa dalla mamma piangendo e facendole vedere il braccio. La mamma dell’amichetta aveva capito che Kata le avesse fatto male al braccio, ma in realtà la bambina andava ad avvisare la mamma che qualcuno aveva preso per il braccio Kata per portarla via.

Questo è quello che dice ora la donna agli inviati di Chi l’ha visto? “Un po’ ha parlato con me mia figlia. Quando è venuta in camera mia quel giorno ho pensato che avevano litigato, ma poi ho capito che forse voleva dirmi altro, infatti poi ho capito, ha detto:‘mamma il lupo ha preso Kataleya’”. Una versione confermata ai microfoni della trasmissione di Rai Tre anche dalla mamma di Kata che, ricostruendo i primi momenti in cui non trovava la bambina, dice: “Sono andata subito a cercare mia figlia da quella donna perché sapevo che stava con sua figlia. Lei mi aveva detto che avevano litigato e Kata era rimasta sola mentre la sua bambina era corsa da lei piangendo per avvisarla che Kata era stata portata via”.

La madre di Kata continua a sostenere che c’è chi sa cosa sia successo alla figlia quel 10 giugno e non parla, e in particolare insiste a parlare della figura di una certa Lidya, secondo lei una sorta di ‘amministratrice’ dello stabile occupato: “Molti sanno e non parlano”, dice la madre di Kata. “Tanti mi hanno detto che Lydia c’era lì quel giorno. Lei conosceva e controllava le persone che entravano ed uscivano, anche se non in quel momento, dopo doveva sapere qualcosa, è impossibile che non sappia nulla”.

Ma la donna sostiene da giorni che lei in quel momento non era in quel punto dell’albergo perché dormiva. Quello che succedeva all’Astor, nell’albergo degli orrori era veramente un inferno. La conduttrice manda in onda la telefonata disperata di un occupante al 113, dodici giorni prima del rapimento di Kata. Un uomo chiama la polizia per chiedere aiuto perché, dice, qualcuno lo vuole uccidere. E per disperazione poi fugge sul cornicione e infine cade dalla finestra. Sull’evento è aperta un’inchiesta.

A chiudere il servizio con le novità sulla vicenda della piccola Kata, c’è l’intervento dell’avvocata delle quattro persone indagate per la scomparsa della bimba: tale Carlos, supposto capo del racket delle occupazioni all’Astor, lo zio di Kata e altre due persone. Il giudice ha confermato le misure cautelari e rifiutato la richiesta di scarcerazione: “Sicuramente all’hotel Astor c’era un clima di grande tensione”, spiega l’avvocata che difende gli indagati, ma aggiunge: “Anche se è difficile capire chi sono gli aggrediti e chi gli aggressori, anche loro hanno subito minacce”. E poi aggiunge: “Hanno ammesso che nei giorni precedenti c’erano stati degli scontri con altri inquilini”.Insomma, nelle viscere di quello stabile occupato si consumava una guerra clandestina che potrebbe essere un elemento non secondario nella vicenda della scomparsa della piccola peruviana.

Il racconto della vicenda di Kata, continua poi alla fine della puntata in cui l’inviata chiede alla madre delle immagini degli indagati che vanno via dall’hotel con dei borsoni e l’ipotesi è che in una di queste valigie ci potesse essere la bambina. La madre dice: “Ho visto persone che vanno via con una valigia, ma io queste persone non le conosco”. C’è poi l’interviste a una di queste persone con i borsoni: “La versione che mi ha fato è che questo borsone lo usava per portare i suoi vestiti a lavare. Lui sa di essere estraneo ai fatti, aspettiamo quindi gli esisti degli accertamenti, lui ha dato subito la disponibilità al prelievo biologico. Naturalmente non nega di essere uscito dall’hotel Astor con un borsone, ma che in quel borsone ci fosse Kata”. Oggi c’è stato un sopralluogo voluto dai genitori accompagnati dall’avvocato e dai consulenti e dai carabinieri e sostengono di aver recuperato elementi importanti. La prossima settimana torneranno i corpi speciali dei carabinieri, compreso il corpo dei cacciatori di Calabria. Vogliono scandagliare fino in fondo alle cavità dei muri questo hotel per cercare tracce della bambina. Intanto oggi è iniziato anche l’esame genetico delle tracce biologiche trovate sui borsoni.

