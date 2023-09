Chi l’ha visto? Kata, la mamma: “Ho bussato a tante stanze ma non tutti mi hanno aperto”

“Tante persone mi hanno aperto, altre no, molte persone non volevano che entrassi in stanza e io non mi sono messa a litigare quel giorno”. Nei momenti in cui la mamma cercava Kata dappertutto tra le stanze dell’albergo occupato di Firenze da cui la bimba è scomparsa il 10 giugno, ha trovato molte porte chiuse. Per nascondere cosa? Da qui inizia il racconto degli ultimi sviluppi delle indagini sulla vicenda della piccola peruviana nella prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli torna ad occuparsi della bambina inghiottita nel nulla nell’ex albergo dei misteri, tra illegalità, violenze e caos. Nell’ex hotel Astor occupato succedeva infatti di tutto e potrebbe essere successo anche che una bimba di 5 anni sia stata portata via dentro un trolley o un borsone il giorno stesso della scomparsa. Questo è ciò che emerge dagli ultimi dettagli trapelati sulle indagini.

Cinque persone sono infatti indagate per la scomparsa della bambina: due di questi sono due zii, uno dei quali coinvolto nel racket dell’occupazione, e poi altre tre persone che sono state viste lasciare l’hotel con dei borsoni. Sono state trovate tracce di sangue nei rubinetti delle loro stanze. Ora si cercano tracce di sangue della bambina sui loro borsoni, perché dentro una di quelle borse potrebbe essere stata infilata, giorni prima, una bambina di cinque anni, per rapirla.

Rimane ancora in piedi sempre anche la pista dello scambio di identità di due bambine, legata a una questione di droga. Nell’hotel occupato una delle amichette di Kata, coetanea, è la figlia della donna di uno spacciatore, che sarebbe stato oggetto di una ritorsione, e chi l’ha rapita avrebbe scambiato una bambina con un’altra. Per seguire questa pista è stata chiesta una rogatoria internazionale.

L’approfondimento di Chi l’ha visto si conclude con l’appello della madre della bambina:“Io voglio solo ritrovare mia figlia, è questo il mio obiettivo. Voglio sapere cosa è successo a mia figlia sono tre mesi che non sappiamo niente, che qualcuno parli, ogni giorno spero di scoprire qualcosa, ma nessuno parla” dice tra le lacrime la donna, che poi parla ad un personaggio particolare, una sorta di portiera-amministratrice di quel microcosmo da incubo che è l’ex hotel Astor. “Io mi rivolgo veramente a Lidia che è l’amministratrice del condominio, che parli, perché prima o poi si saprà la verità”