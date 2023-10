Chi l’ha visto? Kata, un nuovo indizio nelle telecamere dell’ex hotel Astor?

A quattro mesi dalla scomparsa della bambina, inghiottita nel nulla in un hotel occupato di Firenze, Chi l’ha visto? torna, di nuovo sul caso, di Kata.

A inizio trasmissione Federica Sciarelli manda in onda le ultime immagini della bambina prima della scomparsa. Sono quelle registrate dalle telecamere che la vedono salire le scale nella parte esterna dell’ex hotel Astor. La bambina sta salendo la rampa esterna, ma a un certo punto qualcosa, o qualcuno, attrae la sua attenzione, e il suo passo veloce rallenta. Lei si volta e guarda in basso, dove si vede un’auto parcheggiata. All’angolo in basso dell’immagine si vede, in pochi frame, un piccolo pezzo do maglietta bianca e, soprattutto, un ciuffo di capelli scuri, che potrebbe appartenere forse a una figura femminile.

La conduttrice si chiede, è possibile che questa figura, che sembra una donna, abbia assistito al momento del rapimento della bimba?

Poi Federica Sciarelli lascia spazio ancora una volta all’appello dei genitori. “Voglio trovare mia figlia”, dice la madre, “Chiunque l’abbia presa la deve lasciare andare. Dovete pensare che è una bambina, una bambina piccola, le manca la mamma. Per qualsiasi motivo l’avete presa, lasciatela andare, io penso sempre a come può stare, non vivo più”.

“Il papà di Kata invece dice: “Voglio chiedere a polizia e carabinieri di dirci qualcosa, non mi dicono cose perché non si fidano, l’ho capito, ma quello che chiedo è: datemi almeno un motivo per stare tranquillo”.

L’avvocata della madre della bambina sottolinea: “La mia assistita non ha scheletri nell’armadio: ha detto tutto. Tutti i giorni si mette a disposizione per le ricerche”.

I genitori della piccola continuano a dire che non è possibile che nessuno abbia visto niente il giorno in cui la loro figlia è scomparsa, in quell’ex hotel occupato dove c’erano tante persone.

Si chiude con l’appello finale di Federica Sciarelli: “Se c’è chi si riconosce in quel frammento di filmato e era lì in quel momento e ha visto qualcosa, qualsiasi cosa si faccia avanti, perché tutto può essere utile per le indagini”.