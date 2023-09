Chi l’ha visto? Il ritrovamento in diretta di un ragazzo dopo l'appello della madre

Gioacchino è un ragazzo scomparso dalla provincia di Caserta dal 5 settembre. A chiedere aiuto alla trasmissione di Federica Sciarelli è la mamma Rita, che racconta nella puntata del 20 settembre di Chi l'ha visto?, la sua storia all’inviata Raffaella Briganti.

Gioacchino è un uomo di 35 anni, adulto, che spesso si muove, da Caserta frequenta Milano, Torino. In una situazione di normalistà quindi, non ci sarebbe troppo da preoccuparsi, se non fosse che, come racconta la madre Rita, il giovane Gioacchino, poche settimane fa, a giugno, ha subito un’operazione chirurgica delicatissima. Il ragazzo è stato infatti trovato riverso sui binari del treno con il cranio completamente spaccato, tanto che è stato salvato grazie alla ricostruzione fatta d’emergenza. Una volta risvegliato, Gioacchino non ha potuto, o voluto, ricostruire ciò che era successo: chi lo ha aggredito? Lui ha detto di non ricordare nulla e la madre quindi è all’oscuro del motivo per cui il figlio pochi mesi fa ha dovuto combattere tra la vita e la morte.

E’ questo dettaglio che, ovviamente, riempie d’angoscia la madre davanti al silenzio del figlio che è sparito e non si fa più sentire con Rita dal 5 settembre. Come di consueto Federica Sciarelli si fa raccontare la storia e svelare qualche dettaglio che possa rendere questo ragazzo riconoscibile dagli spettatori.

Tra gli elementi che lo potrebbero rendere riconoscibile c’è un cappellino con la visiera che serve per coprire i punti ancora da togliere in testa. Lanciato l’appello, la trasmissione va avanti finchè, solo qualche minuto dopo, arriva una telefonata da un ospedale di Milano. Una spettatrice racconta che Gioacchino è arrivato lì al pronto soccorso la notte prima ed è quindi ora nelle mani dei medici, con grande emozione e sollievo di tutti, dalla madre Rita all’inviata che è a casa sua al momento della notizia, fino alla conduttrice che però non molla l’osso. Perché la storia di Gioacchino nasconde ancora un mistero da svelare: chi ha aggredito il ragazzo spaccandogli la testa? E perchè?