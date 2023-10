Chi l’ha visto? La morte di Pierina è collegata all’aggressione al figlio?

Nella puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 11 ottobre, la redazione guidata da Federica Sciarelli si occupa di uno dei delitti che più ha colpito l’opinione pubblica negli ultimi giorni. Quello di Pierina, una signora 69enne di Rimini testimone di Geova, uccisa al ritorno da una riunione della sua comunità nel garage del suo condominio. Il collegamento con Veronica Briganti si apre con l’inviat proprio a all’interno del garage dove è stato ritrovato, la mattina dopo la morte, il corpo della donna, e subito fa notare un dettaglio fondamentale: dalle 21 il cancello di quel garage è chiuso, e si può entrare solo se si ha il telecomando. E ad averlo sono solo gli abitanti di quel palazzo.

Ma Federica Sciarelli spiega che, per parlare della fine violenta di Pierina, bisogna partire da qualche mese prima, e raccontare cosa sia successo tempo fa a uno dei suoi figli.

Giuliano è il figlio della signora Pierina e il 7 maggio finisce in ospedale. Pochi minuti prima era in bicicletta. La moglie Manuela quel giorno stesso pubblica un appello sui social cercando testimoni: il marito è stato ritrovato in terra per strada, in coma, da un’ambulanza che passava per caso. Aveva gravissime lesioni al volto e al cranio, incompatibili con la caduta dalla bicicletta. Lui, di cosa sia successo quella sera non si ricorda nulla, nemmeno una volta risvegliato dal coma.

Nei giorni in cui viene uccisa Pierina Giuliano sarebbe dovuto tornare a casa, finalmente dimesso dall’ospedale. Il papà della moglie di Giuliano, dice che secondo lui il ragazzo è stato aggredito a manganellate. “La bici non ha un segno” sottolinea il suocero di Giuliano, quindi questo dettaglio esclude che si sia trattato di un incidente auto-bici.

L’inviata di Chi l’ha visto? Veronica Briganti ha ascoltato anche il cognato di Giuliano, il fratello della moglie, Loris, che ha confermato che il cognato tutt’ora non ricorda niente.

E’ stata raccontata anche la figura di un vicino di Pierina, Luis, di origine africana che è un vero e proprio amico di famiglia. Vive sullo stesso pianerottolo ed è molto amico della nuora di Pierina, Manuela ed è il primo ad avvertire della morte della donna. E’ stato ascoltato anche perché è un amico di famiglia che è stato il primo a chiamare i soccorsi il mattino alle otto quando è sceso in garage e ha trovato Manuela che aveva appena ritrovato il corpo senza vita di Pierina e gli ha chiesto, sotto choc, di aiutarla a chiamare aiuto. Il ragazzo, quando è stato ascoltato dalla polizia, aveva addosso anche dei graffi. Come sottolinea Federica Sciarelli tutte le persone del palazzo sono attenzionate, proprio perché dentro quel garage in quell’orario si può entrare solo con il telecomando.

E’ stata Manuela a trovare il corpo della suocera la mattina, quindi tra le dieci di sera e la mattina alle otto nessuno del palazzo sarebbe sceso in garage. Il fratello di Manuela, Loris, ha anche raccontato che nell’orario in cui è stata fatta risalire la morte di Pierina lui era in quel palazzo, in particolare in casa della sorella in compagnia sua e della nipote, fino circa alle 23.

Insomma, la morte di Pierina, oltre ad essere un crimine efferato è anche un vero e proprio rebus, con tante persone che ruotano nel luogo dell’omicidio e con un evento violento che coinvolge pochi mesi prima un altro membro della famiglia, uno dei figli della donna. La stessa mano che ha aggredito Giuliano è quella che ha ucciso Pierina?