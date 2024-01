Chi l'ha visto, la frecciatina di Sciarelli alla Rai: "Anche noi voliamo alto" (video)

È tornato in onda ieri per la prima volta nel 2024, Chi l'ha visto?, seguitissimo programma di Rai3. Un appuntamento ritardato di una settimana quello condotto da Federica Sciarelli che lo scorso mercoledì è saltato per lasciare spazio al documentario sulla storia delle Frecce Tricolori. La decisione di far slittare la prima puntata dell'anno nuovo non sembra sia stata molto condivisa dalla conduttrice che, all'inizio della diretta televisiva, ha fatto così velatamente riferimento al cambio del palinsesto.

"Buonasera a tutti voi e buon anno, naturalmente", ha esordito Sciarelli salutando gli spettatori di Chi l'ha Visto?: "Iniziamo subito con le emergenze. Dalle Frecce Tricolori a Chi l'ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi anche in questo nuovo anno". Una frecciatina che non è passata inosservata al pubblico più fedele che in ogni puntata si riversa sui social per commentare numeroso i casi di scomparsa e, stavolta, anche l'incompresa scelta di lasciar posto al documentario sull'attività del reparto operativo di volo dell'Aeronautica Militare al posto di un programma di punta della Rai.