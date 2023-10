Chi l’ha visto? Nuovi misteri intorno alla scomparsa di Alessandra Ollari

La puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 11 ottobre 2023 riparte dalla misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, la donna sparita da Parma il 29 giugno scorso, almeno così sostiene Ermente, il compagno della donna.

La scorsa settimana l’uomo era stato protagonista di una segnalazione da parte di una coppia di sorelle telespettatrice della trasmissione che ha gettato delle ombre sul suo passato. L’accusa è quella di essere un uomo predatore di donne fragili, accuse da cui l’uomo si difende, ma esce fuori anche una condanna a un anno per una molestia a una donna disabile che l’uomo ha definito “Errore giudiziario”.

Nella puntata di stasera si cerca di dare risposta ad un’altra domanda, relativa alla scomparsa di Alessandra. La donna infatti era già da mesi, su per giù un anno, una specie di fantasma. Amici, parenti, persino un’affittuaria non la vedevano né sentivano più ormai da molto tempo.

Una parrucchiera che ha il negozio in affitto in un locale di Alessandra ha raccontato di averla sentita l’ultima volta nel maggio del 2022, da quel momento in poi non le ha più risposto né alle telefonate né ai messaggi. Non va meglio interrogando, come fa Chiara Cazzaniga gli abitanti del suo quartiere, i proprietari delle piccole botteghe di quartiere. Tutti dicono di conoscere Ermente, Alessandra invece mai vista. Ma quindi la donna è davvero scomparsa solo a giugno scorso? E nei mesi precedenti, in un anno intero non era mia uscita di casa?

L’inviata di Chi l’ha visto? Torna da Ermete anche perché l’uomo è ancora in possesso del cellulare della donna scomparsa visto che per il momento, per la procura, quello di Alessandra è un allontanamento volontario. Gli chiede di accendere il cellulare, l’uomo racconta di aver trovato la password dopo molti tentativi e trova due chiamate, a un fisso e a un mobile a due numeri contrassegnati con il nome Stefano. La giornalista prova a chiamare quel numero che non risponde, poi manda un messaggio e spiegando che si tratta di una redattrice di chi l’ha visto? e viene immediatamente bloccata.

Quindi, le nuove domande sulla scomparsa di Alessandra Ollari sono, com’è possibile che questa donna fosse già un fantasma da mesi prima della scomparsa? E poi, di chi è il numero contattato dal suo telefono (non si sa se da lei) prima della sua scomparsa?