Chi l’ha visto? Le segnalazioni su Ermete, compagno di Alessandra Ollari

Una segnalazione pesante e un episodio del passato di Ermete, il compagno di Alessandra Ollari, sono al centro della puntata di mercoledì 4 ottobre di Chi l’ha Visto. La trasmissione guidata da Federica Sciarelli torna ad occuparsi della scomparsa della donna di 53 anni che non dà notizie di se da fine giugno. Quel giorno Alessandra che da molti mesi soffriva di depressione è uscita a fare la spesa, lasciando a casa cellulare, documenti e occhiali da vista, e poi non è più tornata.

A dare l’allarme per prima è stata la compagna del fratello della donna, Gloria Piroli, mentre a rivolgersi all’Associazione Penelope e alla trasmissione Chi l’ha visto è invece il compagno Ermete.

Ma proprio sulla figura di quest’uomo si concentra l’approfondimento di questa puntata di Chi l’ha visto. La scorsa settimana la trasmissione, aveva mandato in onda un’intervista al compagno di Alessandra Ollari che raccontava tutti i punti della scomparsa della donna, spiegando perché avesse deciso di rivolgersi alla trasmissione. Alla redazione, poco dopo, è arrivata la telefonata di una donna, che ha gettato un’ombra proprio sulla figura dell’uomo con un racconto piuttosto inquietante. La donna che ha contattato la trasmissione si chiama Melania, e soffre di dismorfobia, un disturbo psichiatrico. Per questa patologia è in cura in un ospedale dove, qualche anno fa, dice di aver incontrato Ermete che era lì ad accompagnare la compagna dell’epoca, anche lei in cura per una patologia psichiatrica. L’uomo avrebbe tentato approcci piuttosto serrati alla donna, anche recuperando il suo numero di telefono e inviandole messaggi a sfondo sessuale, atteggiamento che ha spinto la sorella della donna, che la aiuta anche a raccontare la sua storia in trasmissione, per allontanare l’uomo. L’accusa, senza giri di parole, delle due sorelle nei confronti del compagno di Alessandra Ollari, è quella di essere un predatore sessuale di donne con problemi di salute mentale.

L’inviata di Chi l’ha visto riporta quanto ascoltato della donna al diretto interessato che nega tutto. Ma un altro episodio del passato dell’uomo viene a galla: Ermete è stato accusato e poi condannato per molestie su una ragazza disabile, un episodio che l’uomo definisce: “Un errore giudiziario che mi ha sconvolto la vita”. Dopo aver negato anche di conoscere le due sorelle che hanno contattato la trasmissione, il compagno di Alessandra Ollari rinnova il suo appello: “Torna, fatti viva. Mi stanno riempiendo di fango. Fatti sentire”.