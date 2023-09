Chi l’ha visto? Una telespettatrice: “Chi potrebbe essere la ragazza ritrovata a Casal Bertone”

Tra gli ultimi misteri di cui si è occupata la redazione di Chi l’ha visto? nel corso della scorsa stagione c’era il cadavere ritrovato durante dei lavori vicino a un canale di scolo in un parco nella zona di Casal Bertone, a Roma. La trasmissione guidata da Federica Sciarelli ritorna nella prima puntata della nuova stagione su questa storia, perché una telespettatrice ha contattato la redazione, raccontando la storia di una ragazza senzatetto conosciuta nella zona del Pigneto, che ha molti punti in comune con il corpo ritrovato nel parco.

L’inviata di Chi l’ha visto? raggiunge la telespettatrice nel quartiere dove vive e dove si aggirava la ragazza che potrebbe essere la stessa ritrovata a luglio poco lontano da lì. Insieme al cadavere senza identità sono stati rinvenuti diversi oggetti personali. Il corpo, al momento di ritrovamento era lì da circa un anno. La donna ritrovata, secondo un’indiscrezione, era anche una mamma, aveva sicuramente avuto un figlio. Pochi dettagli, ma abbastanza per portare la telespettatrice a pensare che molte cose accomunano quella povera donna con la ragazza senza tetto, scomparsa da circa un anno dal suo quartiere. “Era una ragazza che viveva in strada al Pigneto”, dice la telespettatrice che aggiunge di aver pensato che sia la stessa persona di cui è stato ritrovato il corpo del parco per un dettaglio particolare: il cadavere aveva delle placche su una mascella e quella ragazza, dice la testimone, parlava come se avesse la mascella costretta. E poi anche il dettaglio che il corpo ritrovato era di una donna che aveva partorito.

La telespettatrice ricorda: “Un giorno quella ragazza che conosceva tutto il quartiere ed era ben voluta da tutti, mi disse che era incinta. Ci siamo subito attivati e abbiamo chiamato anche gli assistenti sociali del comune, ma lei era molto scontrosa con loro”. Gli abitanti del quartiere l’hanno aiutata nel momento del parto, hanno chiamato l’ambulanza, e la ragazza è stata portata al Bambin Gesù e, dice la testimone:“Quando è tornata il bambino non era con lei”. Della ragazza si sono poi perse le tracce circa un mese dopo il parto e la testimone dice che i tempi coinciderebbero con quelli relativi al misterioso cadavere di Casalbertone. Lei inoltre aveva l’abitudine di andare a dormire anche nel parco dove poi è stato ritrovato il corpo senza identità. Aggiunge la residente del Pigneto: “ Raccontava che prima di venire a Roma viveva a Genova con i genitori”. E a quel punto scatta l’ appello dell’inviata:” Qualcuno sa di una ragazza scomparsa a Genova? Qualcuno, i suoi genitori, forse la stanno cercando”. E ancora: “Questa ragazza non ha avuto una vita fortunata, ma con il vostro aiuto potremmo evitare che rimanga per sempre ‘la ragazza di Casal Bertone’”.