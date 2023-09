Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023/2024

Al via oggi, lunedì 11 settembre, la nuova edizione di Uomini e Donne. Al centro dello studio, come sempre, tre giovani in cerca dell’amore. L'appuntamento è a partire dalle 14.45 su Canale 5. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, storica padrona di casa e produttrice della trasmissione (prodotta dalla sua società di spettacolo, la Fascino PGT). Al suo fianco i soliti tre opinionisti: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Ma chi sono i nuovi tronisti del Trono Classico, ovvero quel trono riservato ai concorrenti più giovani? Di seguito i tre nomi:

Due tronisti saranno subito cacciati?

Vi ricordiamo inoltre che, proprio sui due tronisti uomini, piovono già segnalazioni, tanto che rischierebbero di essere cacciati. Ancora deve essere messa in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne e già il futuro dei tronisti sembra avere le ore contate. Tutto nasce da qualche segnalazione (di troppo) trapelata dai social che documenterebbe una relazione in corso sia per Brando, il 22enne veneto cresciuto a Miami, sia per Cristian, il portapizze romano laureando in Fisioterapia.

Come candidarsi a Uomini e Donne

